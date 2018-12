Date prisa!!! GOG está regalando SOMA para Linux

GOG está regalando el videojuego SOMA en sus tiendas online para Linux, pero la ofera solo durará unas horas, así que date prisa para asegurar que consigues tu copia dentro del plazo y no tienes que pagar nada. Puedes acceder a este link para conseguir tu copia gratis de SOMA para Linux. Ya quedan pocas horas al momento de publicar este artículo, así que debes ser rápido en cuanto leas esta noticia o entrarás fuera de plazo…

La verdad es que GOG lo está haciendo bien en cuanto a videojuegos y soporte Linux, por lo que se está transformando en una buena opción o alternativa a la tienda de Valve Steam. También hablamos de Humble en algunas ocasiones, pero en menor medida. Casi siempre que hay buenas noticias con respecto a los videojuegos con soporte para GNU/Linux provienen de Steam y de GOG. Por tanto, son dos lugares a considerar.

Para los que no conozcan este título, decir que es un videojuego con unos gráficos interesantes y una historia de horror bastante intrigante. Mezcla también supervivencia en un lugar en el fondo del mar, en una instalación llamada PATHOS-II. El jugador llegrá a la estación que está en ruinas y rápidamente te darás cuenta que es un grupo de estaciones alrededor del Atlántico Norte para enviar objetos al espacio. Tras un impacto de meteorito, estas instalaciones se convirtieron en el refugio de los ultimos supervivientes.

Pero ahora, un misterio asola estas instalaciones que deberemos descubrir, y veremos que las máquinas han comenzado a desarrollar carácteres muy humanos. Si quieres conocer más sobre el videojuego y te ha intrigado lo que has leído, ya sabes que ahora en GOG te lo dan gratis. No pierdas esta oferta tan buena, puesto que no siempre se tiene un título tan interesante a 0€. ¡¡Corre!!