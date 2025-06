La versión Darktable 5.2 ya se encuentra disponible como la última actualización estable de este conocido software de edición y revelado digital de imágenes RAW, que destaca por ser gratuito, multiplataforma y de código abierto. Este lanzamiento trae consigo un conjunto de cambios que optimizan tanto el flujo de trabajo como las prestaciones ofrecidas a fotógrafos aficionados y profesionales.

Entre sus principales atractivos, Darktable 5.2, que ha llegado meses después de la anterior versión, permite ahora visualizar las capturas comparativas (snapshots) junto a la imagen actual, facilitando el análisis directo de los retoques realizados. Otra novedad destacada es el módulo de «Importación de Máscaras Rasterizadas», que amplía las posibilidades creativas, y la sección de exportación múltiple, con la que es posible exportar una selección de imágenes usando varios preajustes de exportación en una sola operación.

Nuevas funciones y mejoras en la interfaz

Entre los cambios en la interfaz, cabe señalar la sustitución del control de zoom por un botón giratorio, haciendo la navegación más ágil. Además, se ha introducido el uso del atajo Ctrl+clic en la pestaña 4 vías de Balance de Color RGB para seleccionar el color real, optimizando así el ajuste del color. La gestión de metadatos es ahora totalmente configurable, permitiendo añadir o mantener cualquier etiqueta compatible con exiv2. Otra actualización relevante es la posibilidad de organizar los preajustes en submenús.

Darktable 5.2 amplía el soporte para cámaras

El soporte de cámaras ha experimentado un notable salto con Darktable 5.2. Entre los modelos añadidos destacan la Canon EOS R5 C, varias Fujifilm GFX, Nikon COOLPIX P1100, Nikon Z5_2, OM System OM-3, Olympus SP510UZ, Phase One IQ150, Phase One P40+, Sigma BF (DNG) y una amplia gama de equipos Panasonic y Sony. Además, se ha mejorado la compatibilidad con cámaras como la Canon EOS 5D Mark II y la actualización de la matriz de color para la Sony ILCE-1M2.

Se han sumado nuevos perfiles de balance de blancos específicos para cámaras recientes de Fujifilm, OM System y Panasonic, así como perfiles de ruido para equipos como la Leica SL2, Sony ILCE-1M2 y otros modelos de gama alta.

Cambios en los módulos y compatibilidad de formatos

El módulo Sigmoid pasa a ser la opción de mapeo tonal predeterminada para futuras instalaciones, sustituyendo métodos anteriores. Por otro lado, desaparecen los módulos antiguos de niveles y contraste/brillo/saturación, considerados ya obsoletos. Darktable también añade la capacidad de leer archivos en formatos Cineon y DPX, ampliando el rango de flujos de trabajo compatibles con la edición avanzada.

Pequeñas optimizaciones de Darktable 5.2 y mejoras en la experiencia de usuario

Entre otros cambios, se ha facilitado el inicio de sesión automático en el módulo de exportación Piwigo y mejorado la visibilidad de las máscaras dentro del cuarto oscuro. Además, los procesos de desenfoque para reducción de ruido y dithering han sido optimizados para sacar el máximo partido a la calidad de los archivos de salida, y las máscaras presentan mayor visibilidad durante la edición.

Quienes deseen probarlo, Darktable 5.2 se puede descargar en formato AppImage desde la web oficial, lo que permite utilizarlo en prácticamente cualquier distribución GNU/Linux sin necesidad de instalación.

Este lanzamiento mantiene la línea de evolución constante de Darktable, consolidándolo como una alternativa libre y robusta para quienes requieren procesos avanzados de edición digital y revelado RAW, con soporte actualizado para el hardware fotográfico más reciente y un enfoque renovado en la facilidad de uso y la flexibilidad.