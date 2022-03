DahliaOS: qué es este sistema operativo y en qué destaca

Seguramente recuerdes el kernel Zircon creado por Google para su sistema operativo Fuchsia. Pues bien, DahliaOS es otro sistema operativo de código abierto que se basa en Fuchsia, pero usando Zircon y Linux como kernel bajo un mismo «techo». Además, es muy sencillo de instalar, como cualquier otra distro GNU/Linux, aunque aún se encuentra en una fase de desarrollo Alpha, por lo que no se recomienda para productividad.

Si has empleado alguna vez un Chromebook con ChromeOS, te darás cuenta que DahliaOS tiene un aspecto muy similar en su entorno de escritorio, y es muy minimalista e intuitivo, por lo que no tendrás problemas para hacerte con él. Su entorno de escritorio se llama Pangolin, con un estilo Material YOU, y tiene algunos ajustes para la interfaz de usuario bastante ingeniosos.

Y no deberías perderle la vista a este proyecto, ya que en un futuro podría ser muy interesante en el mundo IoT por Zircon.

Además, te recordará bastante a KDE Plasma en algunos aspectos, incluso por la gran cantidad de apps integradas que tiene (calculadora, reloj, calendario, administrador de tareas, editor, terminal, navegador web, gestor de archivos, etc.). Incluso tiene apps algo más avanzadas como Graft, un programa que te permite ejecutar varias máquinas virtuales dentro de DahliaOS.

Por ahora, tiene una lista decente de hardware soportado (algunos modelos de Acer, HP, Dell, Chromebooks, Apple, Lenovo, así como placas SBC como la Raspberry Pi, e incluso con Pine64 Pinephone), aunque aún es muy pequeña en comparación con las distribuciones GNU/Linux. Por tanto, es probable que no funcione con tu equipo si no está en la lista, pero siempre podrás ejecutarlo en una máquina virtual si deseas probarlo.

Ver lista de hardware soportado – Lista completa

Descargar imagen de DahliaOS EFI/Legacy – Sitio de descargas (aprox 650MB)

Más información sobre DahliaOS – Documentación