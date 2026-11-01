La versión D7VK 2.4 ha llegado con un enfoque continuista: el proyecto que traduce Direct3D 7, 6, 5 y 3 sobre Vulkan sigue en modo de mantenimiento, sin grandes novedades funcionales, pero con una tanda de ajustes pensados para juegos antiguos. La noticia ha llamado la atención porque el desarrollo se había declarado maduro y parecía haber entrado en una fase tranquila; aun así, el equipo ha publicado correcciones y mejoras que afectan a la compatibilidad y al comportamiento en entornos Linux.

Junto a ese lanzamiento aparece GXVK, un proyecto hermano que lleva la API Glide de 3Dfx a Vulkan. La propuesta busca que títulos de la época de las Voodoo puedan ejecutarse en sistemas modernos mediante Wine y Linux, aunque sus responsables insisten en que se trata de un prototipo muy temprano. No es una solución terminada ni pretende ofrecer todavía una experiencia redonda, pero sí abre una vía de preservación de código abierto para un catálogo que, en muchos casos, dependía de capas de traducción propietarias o de soluciones cerradas.

Qué cambia en D7VK 2.4

El cambio más visible está en la gestión de aspectos y resoluciones. D7VK 2.4 incorpora la conservación de la relación de aspecto al estirar el búfer trasero y deja desactivado por defecto ese estiramiento, de modo que los juegos no se adaptan de forma forzada a pantallas actuales. También se aplican límites clásicos de superficies y modos de DirectDraw, con una opción para saltarse ciertas validaciones, algo útil para quienes trastean con configuraciones poco habituales.

Hay además un modo de compatibilidad que solo anuncia resoluciones 4:3 y 5:4 a la aplicación. Este ajuste responde a casos concretos: Earth 2150 y sus expansiones podían bloquearse al entrar en ciertas partes de la interfaz cuando se usaban resoluciones 16:9. En la misma línea, se han corregido fallos de texto y elementos gráficos ausentes en Re-Volt y 3DMark 2000, y se ha mejorado el comportamiento general bajo Wayland.

Ajustes de aspecto: se conserva la relación de aspecto y el estiramiento del búfer trasero queda desactivado por defecto.

se conserva la relación de aspecto y el estiramiento del búfer trasero queda desactivado por defecto. Modos clásicos: se aplican límites tradicionales de DirectDraw y una opción para omitir validaciones.

se aplican límites tradicionales de DirectDraw y una opción para omitir validaciones. Compatibilidad puntual: modo 4:3 y 5:4 para Earth 2150 y correcciones de texto en Re-Volt y 3DMark 2000.

modo 4:3 y 5:4 para Earth 2150 y correcciones de texto en Re-Volt y 3DMark 2000. Wayland: mejora el comportamiento y el encaje de imagen en entornos compatibles.

GXVK y el legado de Glide

La otra pata de la noticia es GXVK, nacido a partir del código de DXVK, igual que D7VK. Su objetivo es cubrir las tres variantes de 32 bits de Glide que 3Dfx distribuyó para Windows, con un enfoque claro en Wine y Linux y sin intención de convertirse en una solución universal para cualquier sistema operativo.

GXVK se apoya en Vulkan para que juegos de la era Voodoo puedan funcionar en equipos actuales, con un enfoque claro en Wine y Linux. No obstante, el propio proyecto se describe como un prototipo muy temprano: lo que ya arranca puede ir lento y es probable que aparezcan errores en muchos títulos. La intención es ir ampliando compatibilidad poco a poco, no prometer milagros de la noche a la mañana.

Compatibilidad, expectativas y contexto

Merece la pena separar D7VK 2.4 de GXVK. El primero es un proyecto ya asentado que sigue recibiendo mantenimiento para Direct3D antiguo; el segundo es una iniciativa nueva y experimental centrada en Glide. D7VK 2.4 no añade grandes funciones, pero sí optimizaciones y correcciones que pueden notarse en juegos clásicos y en configuraciones de pantalla poco habituales.

En el caso de GXVK, el foco está en Wine y Linux, más que en Windows, y el proyecto se encuentra en una fase inicial. Su valor está en ofrecer una alternativa abierta dentro del ecosistema Vulkan para juegos que dependían de Glide. Para el usuario, la recomendación es prudencia: probar, revisar el rendimiento y no dar por hecho que cualquier título antiguo vaya a funcionar a la primera.

La publicación de D7VK 2.4 deja una actualización de mantenimiento con retoques de aspecto, límites clásicos de DirectDraw y correcciones para títulos concretos, mientras que GXVK amplía el horizonte con una traducción experimental de Glide a Vulkan. La idea de fondo es facilitar que juegos muy antiguos sigan siendo utilizables en equipos modernos, sobre todo en Linux con Wine, sin prometer por ello una compatibilidad universal ni un rendimiento perfecto desde el primer día.