D7VK 2.3 ya está disponible como nueva versión de esta capa de compatibilidad diseñada para ejecutar juegos antiguos basados en Direct3D 7, Direct3D 6, Direct3D 5 y Direct3D 3 sobre Vulkan en Linux. La actualización, publicada el 29 de septiembre de 2026, incorpora nuevas optimizaciones, correcciones específicas para varios juegos clásicos y cambios internos destinados a mejorar el funcionamiento de las antiguas API gráficas.

Sin embargo, esta versión trae también una noticia importante para el futuro del proyecto: su desarrollador ha anunciado que D7VK entra en modo mantenimiento. Esto significa que ya no se esperan nuevas funcionalidades importantes y que las próximas versiones estarán principalmente orientadas a solucionar errores que puedan aparecer en juegos o configuraciones concretas.

D7VK 2.3 lleva Direct3D antiguo a Vulkan

D7VK es un proyecto derivado de DXVK especializado en una parte de DirectX que DXVK no cubre directamente: las primeras generaciones de Direct3D.

Mientras DXVK se centra principalmente en API posteriores, D7VK proporciona una implementación basada en Vulkan para Direct3D 3, 5, 6 y 7. Esto permite utilizar con Wine una gran cantidad de juegos de finales de los años 90 y principios de los 2000 que dependen de estas antiguas interfaces gráficas.

El proyecto resulta especialmente interesante para títulos que utilizan las primeras generaciones de Direct3D y que pueden presentar problemas cuando se ejecutan mediante las rutas gráficas tradicionales de Wine.

Una nueva optimización para las superficies de sombra

Una de las principales modificaciones de D7VK 2.3 afecta a las denominadas shadow surfaces, unas superficies utilizadas internamente para evitar conflictos entre las cadenas de intercambio de D3D y la presentación mediante DirectDraw.

En versiones anteriores, estas superficies se almacenaban en la memoria del dispositivo. D7VK 2.3 las mueve a la memoria del sistema.

El cambio está pensado especialmente para juegos que realizan un uso intensivo de estas superficies, por ejemplo cuando copian el cursor del ratón directamente sobre la imagen final. El desarrollador señala que esta modificación puede proporcionar una mejora de rendimiento apreciable en esos escenarios.

Reorganización del manejo de identificadores de texturas

D7VK 2.3 también realiza cambios en la gestión de los identificadores utilizados por las antiguas API Direct3D.

Aunque Direct3D 6 eliminó oficialmente los identificadores de textura, algunos programas continuaron utilizando caminos de compatibilidad que dependían de ellos. La nueva versión unifica el tratamiento de estos identificadores entre las diferentes generaciones de Direct3D compatibles con D7VK.

El objetivo es mejorar la compatibilidad con aplicaciones antiguas que hacen un uso poco convencional de estas interfaces y evitar comportamientos incorrectos en determinados juegos.

Correcciones para juegos clásicos

D7VK 2.3 incluye además varias correcciones específicas para títulos antiguos.

Entre los juegos afectados aparecen Need for Speed: Porsche, Dark Vengeance, Z.A.R. y Star Wars: X-Wing Alliance. También se han incorporado diferentes soluciones para problemas de renderizado, gestión de superficies y comportamiento de las antiguas API.

En el caso de Need for Speed: Porsche, se han añadido cambios relacionados con la representación gráfica, mientras que otros títulos reciben correcciones destinadas a resolver problemas concretos detectados durante las pruebas de compatibilidad.

D7VK 2.3 se basa en DXVK 3.1.1

Esta versión también actualiza la base de código utilizada por D7VK. D7VK 2.3 se construye sobre DXVK 3.1.1, incorporando las modificaciones correspondientes del proyecto del que procede.

Esto permite que D7VK continúe beneficiándose de correcciones y cambios realizados en la infraestructura compartida, al mismo tiempo que mantiene sus modificaciones específicas para las API Direct3D más antiguas.

El proyecto entra en modo mantenimiento

La novedad más significativa de D7VK 2.3 no está relacionada directamente con Vulkan ni con ningún juego concreto.

El desarrollador WinterSnowfall ha anunciado que D7VK entra en maintenance mode. El proyecto ha alcanzado buena parte de los objetivos que se había marcado y, a partir de ahora, no se esperan nuevas funcionalidades importantes.

Esto no significa que D7VK quede abandonado. El proyecto continuará recibiendo correcciones de errores, pero el ritmo de desarrollo será menor y las nuevas versiones aparecerán con menos frecuencia.

La decisión tiene sentido dentro de la evolución del proyecto: las API que implementa D7VK llevan décadas sin recibir cambios y el objetivo principal consiste ahora en mantener funcionando correctamente los juegos existentes, en lugar de ampliar continuamente la funcionalidad.

¿Qué significa esto para los usuarios de Linux?

Para quienes utilizan juegos clásicos de Windows mediante Wine, D7VK 2.3 representa principalmente una versión de consolidación.

El proyecto ha acumulado durante sus diferentes versiones mejoras de rendimiento y compatibilidad que permiten utilizar títulos basados en Direct3D 3, 5, 6 y 7 con hardware gráfico moderno mediante Vulkan.

El paso a mantenimiento significa que no deberían esperarse grandes saltos de funcionalidad en futuras versiones, pero tampoco implica que D7VK deje de ser útil. Si un juego ya funciona correctamente con D7VK, la nueva situación del proyecto simplemente significa que el desarrollo se centrará en conservar esa compatibilidad y corregir problemas concretos cuando sean descubiertos.

Los usuarios con hardware especialmente antiguo también cuentan con DXVK-Sarek, que incorpora buena parte de las funciones de D7VK sobre una base compatible con versiones más antiguas de Vulkan. Esta variante está destinada a equipos que no pueden utilizar la versión moderna de D7VK.

D7VK 2.3, una etapa de consolidación

D7VK 2.3 supone así una combinación de mejoras técnicas y cambio de etapa para el proyecto. La nueva versión optimiza la gestión de superficies, reorganiza componentes internos, corrige problemas en varios juegos clásicos y actualiza su base tecnológica.

Pero, sobre todo, marca el momento en el que D7VK pasa de ser un proyecto en expansión a una herramienta en modo mantenimiento. Para los usuarios que todavía necesitan ejecutar juegos basados en las primeras generaciones de Direct3D en Linux, el proyecto continuará disponible y recibiendo correcciones, aunque las grandes novedades quedan atrás.