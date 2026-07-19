D7VK 2.0 ya está disponible como una nueva versión de esta capa de traducción basada en Vulkan para ejecutar juegos clásicos de Direct3D 7 y versiones anteriores en Linux mediante WINE o Proton. El lanzamiento supone un importante salto respecto a versiones previas, con optimizaciones que, en determinados escenarios limitados por la CPU, pueden llegar a duplicar el rendimiento e incluso superarlo.

Desde su aparición, D7VK ha ido ampliando el soporte para antiguos juegos de Windows que utilizaban Direct3D 7, 6, 5 e incluso versiones anteriores. Basándose en la infraestructura de DXVK, el proyecto continúa mejorando tanto la compatibilidad como el rendimiento de numerosos títulos retro, convirtiéndose en una herramienta cada vez más interesante para la preservación del catálogo clásico en Linux.

D7VK 2.0 mejora el rendimiento de numerosos juegos clásicos

La principal novedad de D7VK 2.0 es una nueva ronda de optimizaciones centradas en el procesamiento de vértices. Gracias a la incorporación de rutinas SSE optimizadas y mejoras en la gestión de búferes, algunos juegos experimentan incrementos de rendimiento superiores al 100 % cuando el procesador era el principal cuello de botella. En las pruebas realizadas por el desarrollador, títulos como Half-Life pasan de rondar los 20 FPS a alcanzar el límite de 60 FPS, mientras que otros juegos como Toy Story 2 también registran mejoras muy significativas.

La versión 2.0 también actualiza su base de código sobre DXVK 3.0.2, permitiendo aprovechar las últimas optimizaciones y correcciones incorporadas al conocido proyecto de traducción de DirectX a Vulkan. Además, se han eliminado gran parte de los registros de depuración y se han reorganizado otros para reducir su impacto sobre el rendimiento en situaciones críticas.

En el apartado de compatibilidad, D7VK 2.0 corrige diversos problemas gráficos presentes en juegos clásicos como Dungeon Keeper 2, Empire Earth, Need for Speed: Porsche, Revenant, Total Annihilation: Kingdoms o The Sims: Complete Collection. También se han revisado distintos límites de hardware emulados para aproximarlos al comportamiento de tarjetas gráficas de la época, mejorando así la fidelidad y eliminando la necesidad de algunos parches específicos.

Solución de otros problemas

Los desarrolladores también han solucionado varias regresiones detectadas en versiones anteriores, optimizado el manejo de superficies y corregido distintos errores internos que afectan tanto a la estabilidad como al rendimiento general de la capa de traducción. Todo ello convierte a D7VK 2.0 en la actualización más importante del proyecto hasta la fecha.

Con D7VK 2.0, los usuarios de Linux disponen de una herramienta aún más potente para disfrutar de juegos clásicos de Direct3D utilizando WINE o Proton. Gracias a sus importantes mejoras de rendimiento y compatibilidad, esta nueva versión continúa consolidando a D7VK como una pieza clave para la preservación y ejecución de videojuegos retro en sistemas modernos.