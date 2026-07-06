D7VK 1.12 ya está disponible como una nueva actualización de esta capa de traducción basada en Vulkan que permite ejecutar juegos clásicos de Windows desarrollados para Direct3D 3, 5, 6 y 7 sobre Wine y Proton. La nueva versión se centra principalmente en mejorar el rendimiento del procesador, aumentar la compatibilidad con títulos antiguos y corregir diversos errores detectados por la comunidad.

Aunque proyectos como DXVK y VKD3D-Proton suelen acaparar la atención al centrarse en versiones más modernas de DirectX, D7VK desempeña un papel cada vez más importante para preservar juegos de finales de los años 90 y principios de los 2000. Gracias a su desarrollo continuo, muchos títulos clásicos pueden ejecutarse con un rendimiento superior al obtenido mediante WineD3D y con una compatibilidad cada vez mayor.

D7VK 1.12 mejora el rendimiento de la CPU y amplía la compatibilidad

La principal novedad de D7VK 1.12 es la incorporación de nuevas optimizaciones para la implementación de ProcessVertices ejecutada en la CPU. Los desarrolladores continúan refinando este componente para reducir la carga del procesador y mejorar el rendimiento en distintos juegos clásicos que hacen un uso intensivo de esta funcionalidad.

La actualización también introduce diversas correcciones específicas para títulos antiguos basados en Direct3D. Como es habitual en el proyecto, se han añadido soluciones particulares para mejorar la compatibilidad con determinados juegos, eliminando errores gráficos y evitando fallos que impedían disfrutar correctamente de algunos clásicos de PC.

Otro de los cambios incluidos en D7VK 1.12 afecta a distintos aspectos internos del renderizado. Se han realizado pequeños ajustes en la gestión de gráficos y en la interacción con el backend D3D9 de DXVK, sobre el que se apoya el proyecto para traducir las llamadas de las antiguas versiones de Direct3D a Vulkan.

Además de las mejoras visibles, la nueva versión incorpora diversas correcciones de errores y tareas de mantenimiento del código. Estas modificaciones contribuyen a aumentar la estabilidad general del proyecto y preparan la base para futuras optimizaciones y nuevas funciones.

D7VK continúa evolucionando con el objetivo de ofrecer una alternativa moderna para ejecutar juegos desarrollados con las primeras versiones de Direct3D. Actualmente proporciona soporte para Direct3D 3, 5, 6 y 7, aprovechando Vulkan para obtener un mejor rendimiento y una mayor compatibilidad en sistemas Linux mediante Wine y Proton.

Con D7VK 1.12, el proyecto da un nuevo paso adelante en la preservación del catálogo clásico de Windows, mejorando la experiencia en numerosos juegos retro y demostrando que todavía existe margen para seguir optimizando este tipo de tecnologías.