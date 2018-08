CYA: te enseñamos a usar esta potente herramienta para snapshots

Seguramente conozcas multitud de herramientas y alternativas para realizar copias de seguridad en entornos GNU/Linux, desde las típicas apps que vienen presintaladas en algunas distros como puede ser Dejavù en Ubuntu, u otras como Timeshift, e incluso scripts de bash que has podido hacer en algun momento de tu vida, has descargado de alguna web o has realizado copias directamente usando el comando dd, etc.

En este tutorial te presentamos una nueva herramienta llamada CYA que son las siglas de Cover Your Ass, es decir, cubre tu culo literalmente. Como puedes deducir de su nombre, esta tool para Bash en Linux te permite salvar el culo cuando algo va mal en tu sistema operativo y permitiendo crear un snapshot completo para poderlo restaurar y que el problema no se transforme en un drama, especialmente si tenemos información sensible, empresarial, o tenemos una compleja arquitectura montada que no queremos perder.

La importancia de realizar backups

Una copia de seguridad o backup o respaldo es una copia de los datos originales que se realiza con el objetivo de disponer de un medio alternativo al que acudir en caso de que los datos se pierdan, se corrompan o algo suceda al hardware o sistema que los deje fuera de servicio. En ese caso, no perderemos nada, ya que tendremos una copia exacta de la que tirar en caso de emergencia. Se pueden realizar sin comprimir, aunque en multitud de ocasiones pueden realizarse en discos duros, medios ópticos, en la nube, etc., incluso con compresión, aunque eso necesitará de más recrusos de hardware y tiempo para realizar la compresión y descompresión, además en ocasiones si el fichero comprimido se corrompe podría anular la copia de seguridad…

Las copias de seguridad parece algo obvio pero que muchos usuarios y peor, empresas, olvidan realizar de forma periódica. Y cuando vienen los problemas todos se acuerdan de ellas, pero ya es tarde. Especialmente ahora con las amenazas de ransomware es importante no descuidar las copias de seguridad, ya que este tipo de malware cifra los discos duros y mantiene los datos inacceibles a no ser que pagues el rescate que piden algunos ciberdelincuentes por facilitarte la key que lo puede descifrar. El dinero que suelen pedir es bastante elevado y aumenta según la importancia de la víctima afectada, por ejemplo si es una empresa con datos muy delicados la cifra que pedirán será mayor. En cambio, si hemos realizado copias de seguridad, nos evitaríamos este problema de una forma sencilla.

¿Qué es un Snapshot?

Un snapshot o copia instantánea es un caso algo especial de la copia de seguridad, ya que van más allá de copiar ciertos datos del medio de almacenamiento, y copian el estado de un sistema en un momento determinado. De ahí viene su nombre, ya que es como si sacásemos una foto instantánea de cómo esta el sistema operativo en un momento y mediante la herramienta de restauración oportuna poder recuperar ese mismo estado de configuración y estado real.

De aquí se deduce que la diferencia principal de un snapshot y una simple backup es que la primera está orientada al estado del SO y la segunda está más enfocada a la integridad de los datos. Muchos programas de copia de seguridad también ofrecen la opción de realizar una snapshot del sitema operativo, como es el caso de la herramienta CYA que te presentamos para realizar copias o instantáneas de tu sistema host, no del guest, aunque como explico en el siguiente párrafo es posible…

Muchos hipervisores o sistemas de virtualización ofrecen también capacidad para crera snapshots de los entornos virtualizados, algo muy práctico para realizar copias de las máquinas virtuales que tenemos en funcionamiento. Especialmente me gusta cuando tengo algún tipo de servidor montado en una MV, ya que una vez he instalado todos los paquetes necesarios y los tengo configurados y en funcionamiento, saco una instantánea para que en caso de que algo vaya mal, pueda recuperar el sistema desde ese mismo estado en el que funciona todo OK en cualquier momento.

Usar CYA en Linux

Si no conoces CYA te lo presento, aunque puedes obtener mucha información de él en la web oficial de sus desarrolladores. Como ya dije antes, permite realizar un snapshot de nuestro sistema desde Bash, ya que se trata de una herramienta de código abierto para este shell y cuyo código fuente puedes encontrar en la web de GitHub. No solo funciona en Linux, también en cualquier otro sistema operativo Unix con este shell como FreeBSD, OpenBSD, Solaris, etc.

CYA en principio funciona bajo cualquier filesystem, ya que es una tool totalmente independiente del FS y no se limita a los típicos FS nativos de estos sistemas *nix como ext2, ext3, ext4, UFS, XFS, ZFS, btrfs, etc., algo que se agradece cuando trabajamos con diversos de estos sistemas en nuestro SO, ya que algunas apps para realizar este tipo de copias sí que dependen o se limitan a ciertos FS.

Con CYA podremos automatizar de forma sencilla las copias de nuestro sistema y gestionarlas de forma fácil para mantenerlo siempre protegido contra cualquier amenaza, ya sea malware, fallos del propio software, problemas con los medios de almacenamiento, o errores administrativos.

Para usar CYA puedes seguir estos sencillos pasos:

Descarga el fichero ZIP de CYA desde el enlace que te dejé antes.

el fichero ZIP de CYA desde el enlace que te dejé antes. Descomprime y dale permisos 755 o 700 al fichero que se llama cya:

chmod 700 cya

Si quieres puedes copiar cya en la ruta /home/tu_nombre/bin/ o en /usr/local/bin para poderlo ejecutar simplemente invocando su nombre y no teniendo que ir al directorio donde se encuentra cada vez…

en la ruta /home/tu_nombre/bin/ o en /usr/local/bin para poderlo ejecutar simplemente invocando su nombre y no teniendo que ir al directorio donde se encuentra cada vez… Ahora ya puedes comentar a ejecutarlo (para obtener el script de recuperación llamado recovery.sh y que deberás guardar en un USB o algún lugar seguro., mientras que el segundocomando es de ayuda para las opciones que puedes utilizar):

cya script cya help

Para crear una copia de seguridad rolling estandar puedes ejecutar:

cya save

En cambio, si creastes el script recovery.sh con la ejecución de cya script, puedes recuperar el sistema desde alguna de las copias que has realizado ejecutando el script:

./recovery.sh

No olvides dejar tus comentarios, dudas, sugerencias, etc. Ahora ya no tienes escusa para no mantener una buena política de copias de tu sistema…