En el mundo Linux siempre hay movimiento, pero no sé si tanto como ahora. Siempre están apareciendo cosas nuevas, pero es que, a todo eso, en los últimos años hay que sumarle el desarrollo de sistemas operativos móviles y sus aplicaciones. Un buen ejemplo, el mejor para mí, se ha presentado este año: el JingOS que ya se puede probar y que estará instalado por defecto en la JingPad A1. Hace unos días escribí un artículo sobre la posibilidad de que pronto viéramos JingDE, y justo hoy se ha empezado a hablar de CutefishOS, lo que aún no se pueda asegurar que esté relacionado (Actualizado: confirman que comparten componentes, pero son equipos diferentes).

El proyecto es muy nuevo, tanto que su foro está vacío y en su página web no dan mucha información al respecto. Si vamos a Twitter, sí podemos ver que existe y ya se puede instalar CDE en Arch Linux, lo que es el escritorio que usará el sistema operativo CutefishOS. En estos momentos, o por lo menos yo no he encontrado nada aún, no mencionan en qué se basarán, pero Manjaro ya ha lanzado una versión «Unstable» con CDE, y esa es la que podéis ver en la captura que encabeza este artículo.

Poco se sabe de CutefishOS, pero ya podemos probar su escritorio

Me ha sorprendido un poco ver la interfaz de CDE. Es muy parecida a la de JingOS, que a su vez se parece mucho a la de iPadOS. Como JingOS, Cutefish ha creado un grupo de aplicaciones que quedan bien en su escritorio, pero se parece tanto a lo que hemos visto en JingOS que, unido a la poca información que han facilitado, todo son dudas. Sí se sabe que usa algo de software de KDE, como KWin o Kate.

En la web oficial dicen que ofrecerá una experiencia Linux mejorada y que se basará en un Linux sólido como una roca, pero no dicen más. Teniendo en cuenta que Manjaro ha sido el primero en promocionarlo, es fácil pensar que estará basado en Manjaro o directamente en Arch Linux, y más si tenemos en cuenta que CDE ya está en los repositorios de Arch.

Por el momento, CutefishOS no está disponible para descargar, pero sí se puede probar CDE en Manjaro Cutefish, algo que estoy haciendo ahora mismo en GNOME Boxes y sólo puedo decir que va muy rápido. Para conocer más detalles tendremos que esperar a que el equipo de desarrolladores ofrezca más información.