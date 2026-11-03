Hace unos 5 años os hablamos de CutefishOS y CDE, un sistema operativo y un escritorio muy bonito que nos llegaba desde China. Como muchos proyectos de los basados en Linux, ambos tuvieron una vida corta. Me consta que tuvieron problemas internos, pero eso es otra historia que no viene al caso. Lo importante aquí es que ha resurgido de sus cenizas, ahora bajo el nombre de Cutefish (sin «OS»), y pinta muy bien, siempre y cuando salga adelante.

La nueva implementación usa su propio compositor de Wayland, lo que gestiona la shell, los efectos de ventanas y animaciones. Lo que más llama la atención de Cutefish es su diseño, que es prácticamente un calco de lo que encontramos en macOS. Y hablando del sistema operativo de escritorio de la manzana, este «pez mono» (mono por «adorable») promete soporte para sus aplicaciones.

Cutefish: diseño Apple y soporte para sus apps

La tecnología que hace la magia se llama Reef, que reimplementa las interfaces de programación de macOS para permitir que aplicaciones no modiicadas de macOS se ejecuten en Linux. El código de las aplicaciones se ejecuta directamente en la CPU, al tiempo que Reef proporciona los marcos de trabajo de macOS y las interfaces del sistema que se espera.

Ya hay disponible una imagen 1.0 de Cutefish, pero sólo como Nightly. Esta basada en Debian 13 y las hay para AMD64 y ARM64. También han habilitado un repositorio para el que quiera instalar el entorno gráfico.

Las dudas que hay que resolver

La primera duda que puede surgir es qué pasa con las aplicaciones de la Mac App Store. No se menciona nada al respecto, por lo que podemos suponer que no están soportadas. Pasa un poco como con la Microsoft Store: aunque podamos usar WINE, Proton y hacer maravillas con las apps de Windows, hacerlo con las de la tienda oficial es otro cantar. Sí se ha demostrado que funcionan apps de fuera de la Mac App Store, como NetNewsWire, Ghostty, CotEditor, Keka o el test de velocidad de Ookla.

La otra duda es si merece la pena Cutefish. La respuesta la conoceremos con el paso del tiempo. Muchos pueden dudar de un producto chino, pero habrá que ver cómo evoluciona. Y es que pasa mucho en Linux que hay proyectos que duran muy poco, motivo por el cual yo recomiendo quedarse en algo con una gran y asentada comunidad detrás.