He de reconocer que a mí, que no estoy marcando muy de cerca a este proyecto, me está confundiendo un poco el desarrollo del sistema operativo del «pez mono» («mono» de bonito). Lo primero que vi de ellos fue un spin de Manjaro con CutefishDE, más adelante lanzaron una beta del sistema operativo basada en Ubuntu y ayer lanzaron otra versión preliminar, un CutefishOS 0.5 que esta vez está basado en Debian.

Los sistemas operativos en sus versiones estables tardan un poco más en rebasarse en la última versión de Debian, pero a CutefishOS 0.5, que sigue con la etiqueta de «Beta», no le preocupa tanto que la base lleve poco tiempo entre nosotros porque en toda versión preliminar se deben esperar pequeños problemas. Así, la nueva beta está basada en Debian 11, lanzado a mediados de agosto.

Novedades de CutefishOS 0.5 Beta

El gestor de archivos ahora soporta la clasificación, puede mostrar archivos ocultos y se ha optimizado la velocidad de arranque.

En la configuración se ha añadido la opción de versión táctil, una nueva opción de animación de minimización, otra opción de ocultación inteligente del Dock y la lista de fuentes sólo muestra las fuentes del idioma del entorno actual.

El Launcher ahora soporta arrastrar y soltar para cambiar la ubicación de la aplicación y ha añadido las opciones «Enviar al Dock» y «Eliminar del Dock.

Terminal ahora soporta la transparencia de la ventana, el desenfoque y la configuración de la fuente.

El sistema tiene ahora una nueva notificación, nueva aplicación de captura de pantalla y nuevo reproductor de vídeo.

No sé si cuando llegue la versión estable se basará en Debian o en Ubuntu, pero la última imagen está en en.cutefishos.com, lo que tiene pinta de ser más definitivo que el cutefish-ubuntu.github.io en donde se ofrece la versión basada en el sistema de Canonical. Lo único cierto es que CutefishOS 0.5 Beta ya está disponible. y esta vez han optado por algo más radical.