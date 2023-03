cURL 8.0 ha llegado para celebrar el 25º aniversario del proyecto

Tal y como informa Daniel Stenberg, hoy hace un mes desde que se lanzó la versión anterior de esta herramienta para usar en un intérprete de comandos para transferir archivos con sintaxis URL, pero también coincide con otra fecha: su cumpleaños. Hoy han lanzado cURL 8.0.0, y en este día se cumplen 25 años desde que se dio inicio a esta proyecto, y el cambio de número parece tener más que ver con este acontecimiento que con un lanzamiento realmente mayor.

Stenberg dice que es un cambio mayor de primer número, pero no hay cambios innovadores ni fuegos artificiales. Sencillamente decidieron que era cuestión de tiempo poner a cero las otras cifras, y qué mejor momento que en un cumpleaños en el que se celebra el cuarto de siglo de existencia. Tampoco hay roturas ni de API ni de ABI, y eso es lo que provocaría un salto a una versión con muchos cambios.

cURL 8.0.0 no incluye grandes novedades

En cuanto a los números, y aunque las convenciones están para cumplirlas o pasar de ellas, cada uno es libre de hacer lo que quiera, en algo con formato X.Y.Z cuando sube Z es un cambio para corregir errores, Y son versiones medianas que suelen incluir nuevas funciones y X son actualizaciones mayores que, además de nuevas funciones, pueden romper la compatibilidad con versiones anteriores. De ahí que expliquen lo de que no hay roturas de este tipo.

Se trata de una versión mayor, pero sin cambios revolucionarios ni fuegos artificiales. Decidimos que ya era hora de restablecer el número menor a un nivel más manejable y hacerlo exactamente en el 25 cumpleaños de curl lo hizo extra divertido. No hay ruptura de API o ABI en esta versión.

Ahora bien, dicen que este es probablemente el mejor lanzamiento de curl que han hecho nunca, pero yo no me tomaría esas palabras muy en serio. Es algo que se dice siempre, en parte porque es lógico que se lance una nueva versión de un software para mejorar lo existente, no para empeorarlo. Así que sí, por una parte será verdad, pero por otra es algo que se podrían ahorrar.

En cuanto a los cambios, se han añadido varios parches de seguridad (CVE), corrección de errores y sólo un cambio real, que es la primera versión de cURL que deja de soportar la construcción en sistemas que carecen de un tipo de datos de 64 bits.

cURL 8.0.0 ya se puede descargar desde este enlace, pero, si no corre prisa, y no tiene el por qué hacerlo, lo mejor para los usuarios de Linux es esperar a que nuestra distribución actualice el paquete en sus repositorios oficiales.

cURL es un software importante en el mundo FOSS que incluso ha ganado el premio del mes que otorga Microsoft a software libre y de código abierto.