Curiosidades sobre Linus Torvalds, el creador de Linux

Linus Torvalds, es sin duda es una de las figuras más importantes del software libre y aunque sería esto bastante lógico, ya que es el padre de Linux, Torvalds es una persona que destaca por su simple presencia y carácter, algo que muchos catalogan como “impulsiva” y que a lo largo de los años nos ha demostrado que si algo le disgusta, lo expresa sin más.

A pesar de su personalidad que es a menudo seria, Linus Torvalds cuenta con un lado humorístico y sobre todo sarcástico, ya que en varias ocasiones se ha tomado el tiempo para realizar comentarios de este tipo en foros y sobre todo en las listas de correo, lo que a veces ha generado risas y controversias.

Es por ello que el día de hoy dedicaremos este artículo para compartir algunos de los datos más interesantes sobre Linus Torvalds.

Linus Torvalds nació el 28 de diciembre de 1969 en Helsinki Finlandia, sus padres tomaron su nombre de Linus Pauling (Premio Nobel de Química 1954), está casado con Tove Torvalds y es padre de tres hijas.

Creció en una familia de periodistas y políticos, pero desde muy joven estuvo más interesado en las computadoras y se inicio en el mundo de la informática cuando su abuelo compró un Commodore VIC-20, siendo este el ordenador en donde escribió su primera línea de código en BASIC.

Desde su juventud Linus Torvalds ha sido una persona que cumple con sus obligaciones y como prueba de ello, durante su juventud cuando aún era estudiante, formo en parte del ejército finlandés y asistió a un programa de capacitación de once meses para cumplir con los criterios del servicio militar obligatorio de Finlandia y mientras estuvo en el ejército, alcanzó el puesto de segundo teniente.

Gran parte las personas que han trabajado con Linus Torvalds, han expresado que «persona con la que nadie quiere trabajar», ya que como se mencionó es una persona que no se mide al momento de expresar un disgusto y no es para menos, porque para Torvalds solo hay una cosa y es «que el código debe ser funcional» y han sido múltiples las ocasiones en las que ha tenido varios conflictos por expresar su descontento con el trabajo «mal hecho».

Debido a este tipo de comentarios que solía realizar lo llevo tener que tomar un «descanso de sus actividades» en el 2018 a lo cual el comento que era un espacio que necesitaba para «mejorar su comportamiento».

De todas sus controversias (hasta el momento) la más sonada y más recordada sobre todo «ya que incluso quedo plasmada en una foto» fue su mensaje que envió y quedo bastante claro a NVIDIA, el cual sin dudas entendió a la perfección y el cual logro que NVIDIA enviara un mejor soporte para Linux.

Esto podría llevar a pensar que Linus Torvalds tiene a NVIDIA en su lista de enemigos, algo similar a la de Sheldon Cooper, pero no, ya que tambien en su momento a pesar de “contenerse” no dudo en llamar «idiotas» a los antivacunas que hablan sin ni siquiera saber qué es una vacuna ARN.

Pero sin dudas, el que se lleva el puesto número uno como enemigo público de Linus Torvalds, es C++ ya que menciona que:

C++ es un lenguaje horrible. Se vuelve más horrible por el hecho de que muchos programadores deficientes lo usan, hasta el punto en que es mucho, mucho más fácil generar basura total y absoluta con él. Francamente, incluso si la elección de C fuera hacer *nada* más que mantener fuera a los programadores de C++, eso en sí mismo sería una gran razón para usar C.