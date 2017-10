¿Podemos creer la cifra de 6.91% de cuota Linux que lanzó NetMarketShare?

La respuesta es sí y no. Muchos portales se hicieron eco de la noticia del 6.91% de cuota de Linux que lanzó a la palestra gracias al informe y estudios realizados por NetMarketShare. Muchos alegaban que Linux había superado a MacOS de Apple, aunque aún sean cifras muy lejanas a la cuota que tiene Windows. El ánimo se venía arriba de todos los fans de Linux, pero poco tardaron otros medios en bajar las expectativas diciendo que no, que eran cifras poco creíbles y que no debían hacerle demasiado caso. Con titulares como Linux no ha superado a MacOS, y otros jarros de agua fría para la comunidad.

¿Por qué? Pues la verdad es que el origen está en los equipos contabilizados para llegar a ese 6.91%. Al parecer NetMarketShare ha tenido acceso a las estadísticas de acceso de muchas páginas webs (unas 40.000) y en torno a los datos conseguidos han podido formar esta cifra, contabilizando también a ChromeOS para sumar esa cuota tan elevada. Recuerden que la cuota de GNU/Linux estaría en torno al 2 o 3% sin contabilizar a este sistema operativo basado en Linux de Google. Por cierto, no se ha contabilizado Android ni otros sistemas operativos basados en él, ya que sino sería el sistema operativo más usado de todos…

¿Entonces? ¿Debo estar entusiasmado con la cifra? ¿Es falsa? Pues yo creo que ni el optimismo de algunos ni el pesimismo es real. E incluso diría que hay motivos para creer en el optimismo y que esa cifra es real. ¿Por qué? La cifra como digo ha sido ayudada por los famosos y exitosos ChromeBook de Google que tienen el sistema ChromeOS, repito, basado en Linux. Si nos ponemos meticulosos, GNU/Linux tiene una cuota más baja como he dicho, pero sistemas con kernel Linux me atrevería a decir que superan a esa cifra del 6.91% en el escritorio, ya que hay equipos portátiles con Android o sistemas basados en este que no han sido contabilizados.

Y aquí es donde viene el engaño de aquellos que han cogido el pesimismo por bandera y quieren por activa o pasiva decir que Linux solo es usado por cuatro personas aisladas… ¿Por qué quitar Android del informe si éste está instalado en un equipo portátil o de sobremesa? ¿Por qué no contabilizar también ChromeOS si éste tiene un kernel Linux? Estoy de acuerdo en no contabilizar tables y smartphones con Android y otos sistemas para dispositivos móviles porque no sería justo para Apple y Microsoft, pero creo que sí es justo incluir a ChromeOS y otros aunque no sena GNU/Linux. ¿Acaso se excluye de la cuota de Windows a sistemas XP por no usar la ModernUI o a los MacOS clásicos? ¿Por qué excluir a ChromeOS o Android (y otros) por no ser GNU?

P.S.: comenten, pero esto me recuerda a la manipulación de los políticos cuando alargan o acortan la escala del eje de abscisas o el de ordenadas para que una misma gráfica parezca más o menos inclinada según sus preferencias políticas… Pura manipulación como ésto