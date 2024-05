Recientemente, Valve ha lanzado una actualización de Steam Client y otra de SteamOS. Hasta aquí, todo muy normal: software nuevo con mejoras y corrección de errores. Lo que ya no es tan normal, o por lo menos deseable, es que una de las actualizaciones provoque problemas en la Steam Deck, el ordenador de mano que la compañía presentó en 2021. Si nos damos un paseo por Reddit, nos daremos cuenta de que algo está pasando.

El problema no es general; no pasa a todos o aleatoriamente sin explicación. Muchos de los usuarios reportan que tenían instalado Decky Loader y que al actualizar ha dejado de funcionar, o algo peor. La comunidad ya ha dado con una solución, y eso es lo que vamos a compartir aquí. En el peor de los casos habría que restaurar, pero no parece ser necesario.

Steam Deck + Decky + Actualización = ¿problemas?

Decky Loader es un programa de código abierto que pronto se popularizó entre los usuarios de la Steam Deck cuando salió a la venta. Usando un sistema de sólo lectura, hacerle cambios no es lo más sencillo, y eso es lo que permite hacer Decky. Como comentamos, el problema suele aparecer si se tiene Decky instalado y se aplica la última actualización de SteamOS. Los usuarios pueden encontrarse con tres escenarios:

No pasa nada. Probablemente por no tener Decky, aunque es posible que tampoco pase nada si está instalado. Por si acaso, esto lo escribiré en mayúsculas ni subrayado.

Que se fastidie lo relacionado a Decky. Otra opción es que lo que se ha instalado/modificado con Decky presente problemas.

Que se vea un mensaje de error y no entre al modo juego. Esto es lo que puede asustar más.

Por lo que he podido investigar, muchos usuarios aseguran que la solución pasa por entrar en el modo escritorio, desinstalar Decky y reiniciar. Aunque se aconseja hacer las cosas de manera diferente. Lo aconsejable es desactivar Decky y software similar antes de actualizar y activarlo tres la actualización.

No está de más explicar cómo recuperar el sistema a la última versión que funcionó, también de Reddit: «Mantén pulsado el botón de los tres puntos mientras enciendes el Deck y aparecerá un menú que te permitirá cambiar a la copia de seguridad anterior de SteamOS. Esto básicamente restaura SteamOS a antes de la actualización«.

Espero que a ninguno de nuestros lectores le haya pasado algo de esto. Y si es así, que hayan podido solucionarlo.