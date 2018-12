CudaText: un editor de código multiplataforma, gratuito y de código abierto

Si eres un programador busca un editor de código gratuito y fácil de usar, pueden optar por CudaText, este es un editor de código fuente y texto GUI nativo multiplataforma de código abierto.

CudaText reemplaza a su predecesor, SynWrite, que ya no está desarrollado. CudaText es una excelente alternativa gratuita para Notepad ++.

Como se mencionó anteriormente, CudaText es un editor de código de código abierto y gratuito con algunas características muy útiles que le permitirán aumentar su productividad en un momento.

Cuda trata de ser una herramienta más accesible. Esto es posible porque se crea en el entorno Lazarus, que proporciona un rico arsenal de GUI y portabilidad entre Windows Linux y Mac.

Como resultado, la flexibilidad de la configuración de json en Cuda se combina con complementos de diálogo, por ejemplo, la búsqueda por archivos, editor de configuración y otros.

Cuda tiene una barra de herramientas personalizable horizontal para mostrar los comandos y la barra lateral vertical para cambiar de panel.

La API es responsable de configurar la barra de herramientas, es decir, se ejecuta a través de un complemento. Es posible que aparezcan nuevos botones en la barra lateral si los complementos agregan nuevos paneles.

CudaText admite una gran cantidad de lenguajes de programación como C, C ++, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP, Python, XML, etc. Para todos estos lenguajes, muestra el código resaltado de sintaxis.

Características de CudaText

CudaText cuenta con el resaltado de sintaxis para muchos idiomas de programación, entre los cuales se pueden destacar a C, C ++, JavaScript, HTML, CSS, PHP, Python, XML, etc. Existen más de 200 lexers de sintaxis.

Junto con ello tiene la opción de código plegable y Árbol de código.

Además de ello CudaText cuenta con varios complementos que potencian su uso.

De las características que podemos destacar de esta aplicación podemos encontrar las siguientes:

Administración de archivos con vista en árbol: esto ayuda a los usuarios a administrar múltiples archivos o toda la carpeta llena de código con facilidad.

Abrir archivos abiertos recientemente: si ha cerrado un archivo por error, puede volver a abrirlo al instante..

Buscador y eliminador de líneas duplicadas: si es nuevo y está editando un archivo existente, puede encontrar líneas duplicadas y eliminarlas si lo desea.

Dividir selección en líneas

Línea de marcador: en caso de que no pueda recordar una línea en particular o que con frecuencia necesite abrir un archivo con frecuencia, puede usar la opción de marcador.

Buscar y reemplazar: además de buscar y reemplazar una sola palabra o línea, puede hacer lo mismo con múltiples palabras / líneas.

Ir a línea: si tiene un archivo enorme y desea realizar cambios en determinadas líneas, simplemente puede usar esta función en lugar de desplazarse hacia arriba o hacia abajo.

Instalar y desinstalar complementos.

¿Cómo instalar CudaText en Linux?

Para quienes estén interesados en instalar esta aplicación en sus sistemas, lo podrán hacer siguiendo los pasos que compartimos a continuación.

Debian, Ubuntu y derivados

Para los usuarios de cualquiera de estas distribuciones con soporte para paquetes deb. pueden realizar la instalación de CudaText descargando el siguiente paquete, para ello vamos a abrir una terminal y en ella deben de teclear el siguiente comando:

wget -O cudatext.deb http://uvviewsoft.com/cudatext/files/Linux/cudatext_1.66.0.0-1_gtk2_amd64.deb

Hecha la descarga, ahora deben de instalar el paquete recién obtenido con su gestor de paquetes preferido o desde la terminal lo podrán hacer con:

sudo dpkg -i cudatext.deb

En caso de tener problemas con las dependencias, estas las solucionamos con el siguiente comando:

sudo apt -f install

Arch Linux y derivados

Para el caso de los que son usuarios de Arch Linux o cualquier distribución derivada de esta, pueden realizar la instalación de este editor desde el repositorio de AUR.

En una terminal deben de teclear el siguiente comando:

yay -S cudatext

Para el resto de las distribuciones de Linux deberán de descargar la aplicación desde el siguiente enlace. Aquí deberán de descargar el paquete adecuado a su entorno de escritorio ya sea en GTK o QT.

Descomprimen el paquete y este lo pueden lanzar desde la terminal con:

./cudatext