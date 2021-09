¿Cuanto cuesta el desarrollo de software libre y de código abierto?

En el artículo anterior comentábamos la decisión de algunos proyectos de software libre y de código abierto (FOSS) de cobrar una cantidad por su descarga y como esto, a pesar de la opinión en contra de muchos usuarios, no viola ninguno de sus principios. Ahora, intentaremos dar una idea de cuál es el costo de desarrollarlo.



Por supuesto que no se tratará más que de una conjetura aproximada basada en las cifras proporcionadas por desarrolladores de software comercial. Salvo un viejo artículo de la Wikipedia calculando cuanto podría haber costado el desarrollo del creador de publicaciones de escritorio Scribus, no conozco cifras oficiales de ningún proyecto.

Gratis no significa gratuito

En el artículo final de la serie, discutiremos los modelos de financiamiento más habituales y algunos hipotéticos. Lo que buscamos en este es fijar la idea de que porque algo se distribuya en forma gratuita, no significa que su producción no haya costado dinero.

Supongamos que todos los recursos humanos participantes lo hagan en forma voluntaria. De todas formas tenemos lo que los contables llaman «Costo de oportunidad» esto es, los ingresos que podrían haber generado esas personas si hubieran dedicado el tiempo y los conocimientos invertidos en el proyecto a uno en el que les pagaran. Así, el calcular el costo promedio por hora que cobra un programador, por la cantidad de horas invertidas al proyecto, nos da un razonable costo mínimo. Lo mismo puede hacerse con los voluntarios dedicados a la difusión en las redes. El costo de una campaña de marketing digital puede estimarse fácilmente.

Muchos proyectos de código abierto como una distribución Linux, son construidos a partir de la integración de otros proyectos, por los que sus costos de desarrollo también deberían sumarse.

Por otra parte, necesitamos recursos físicos. Aún cuando los voluntarios trabajen desde su casa, siguen teniendo que comprar y mantener sus equipos, además de pagar la electricidad que los hace funcionar (Creo que vosotros los lectores españoles estáis bastante en tema con esto último).

Bases para el cálculo

Hay muchos factores que determinan el costo de desarrollar una pieza de software.

En un extremo tenemos una aplicación simple que requiere muy poca interacción del usuario o procesamiento del lado del servidor. Tal es el caso de un cliente de escritorio para redes sociales Por el otro sistemas operativos que deben operar en múltiples plataformas realizando múltiples tareas . Por ejemplo Debían que aspira a ser el sistema operativo universal.

Sin embargo, el costo de una aplicación simple puede elevarse que tiene montones de pantallas diferentes. Por ejemplo un juego desarrollado con HTML5 y Javascript.

Los dos aspectos claves son la cantidad de horas de trabajo necesarias y las tecnologías involucradas.

Para una aplicación de escritorio como un procesador de textos con las prestaciones habituales, optimizado para un determinado escritorio Linux, tendrías que contar con al menos el equivalente a 42000 euros en trabajo voluntario. Un gestor de contenidos para comercio electrónico con seguimiento de pedidos e integración con las principales plataformas de pago implicaría desembolsar unos 210000 euros o su equivalente en trabajo voluntario.

Ten en cuenta que este cálculo incluye lo que costó el desarrollo de las bibliotecas y otros proyectos libres y de código abierto incluidos, pero no los gastos que efectivamente deben desembolsarse en efectivo como la compra de equipos y el pago de electricidad.

¿Por qué incluyo los proyectos externos involucrados? Porque, el software libre tiene un grave problema de financiamiento, y la única manera de solucionarlo es que los recursos fluyan a todo lo largo de la cadena de desarrollo.

¿Qué pasa con Linux?

En el año 2015 (Las estadísticas más actuales que pude conseguir) la Linux Foundatión analizó el costo de desarrollo del núcleo. Combinando el aporte de los recursos humanos (voluntarios y de pago) y los desembolsos necesarios, la cuenta sumó 476.767.860.000,13 euros.

Todos sabemos que el hecho de tener desarrolladores asalariados no garantiza necesariamente software de calidad. Pero, tener desarrolladores que pueden dedicar toda su atención a un proyecto en lugar de hacerlo en sus horas libres si lo hace. Lamentablemente, por el momento el único modo de lograr eso es obtener el apoyo de corporaciones que solo lo hacen con los que son de su interés.