CRYENGINE 5.4 Preview ha sido lanzado con soporte para Vulkan

Buenas noticias para el mundo gaming. CRYENGINE 5.4 Preview ha sido lanzado y viene con soporte para Vulkan, algo realmetne interesante debido a la potencia de esta API gráfica que va ganándole terreno a OpenGL gracias al enorme aporte que hizo AMD al mundo de los gráficos. Para los que no conozcan aún CRYENGINE, es un motor gráfico desarrollado por Crytek, e inicialmente como motor de prueba para NVIDIA y más tarde usado en videojuegos de Ubisoft como FAR CRY. Soporta Linux y Android…

Pues bien, con este nuevo lanzamiento, sus desarrolladores han integrado nada más y nada menos que 620 mejoras. Entre ellas se encuentran algunas correcciones de errores como suele ser habitual, y también nuevas funcionalidades. Entre ellas se encuentra la inclusión del soporte para la API Vulkan. Aunque aún está en una fase temprana de desarrollo, siempre es una buena noticia ver a uno de los más famosos motores de videojuegos conseguir este soporte. Y aunque el soporte sea para PC, pronto se extenderá también a Android en el futuro, al menos esa es la intención.

Como digo, las noticias aún no son orientadas a Linux, pero nada hace pensar que no traerán esa característica también a la plataforma del pingüino, puesto que como dije en el primer párrafo soportan estos sistemas. Se ha rumoreado que algunos empleados trabajaban sin remuneración para añadir este soporte también a Linux, pero por el momento solo son rumores. Tendremos que esperar a ver que ocurre dentro de un tiempo, pero desde luego espero que esta característica se extienda también a Linux. Sería absurdo que no sucediese.

Lo cierto es que hay muchos títulos en Steam, la tienda de Valve que utilizan este motor gráfico, así que bienvenidas sean estas mejoras y las que vendrán. Pronto los usuarios de SteamOS y otras distros GNU/Linux podrán disfrutar de ello.