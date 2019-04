Crossroads Inn: un título de fantasía que vendrá para Linux

Si eres un amante de los videojuegos basados en escenarios pasados y los mundos de fantasía, Crossroads Inn es un videojuego que te va a gustar. Además, se ha estado financiando en Kickstarter, pero vendrá para Linux, lo cual es una grata noticia para todos nosotros. Se trata de un simulador de una taberna que tendremos que gestionar, con unos gráficos y detalles cuidados de este videojuego que nos lleva de nuevo a un pasado mágico.

Crossroads Inn te permitirá jugar como el propietario de tu taberna local en el corazón de una historia fantástica y una tierra muy interesante de Delcrys. Tendrás algunos retos, como sobrevivir a las dificultades económicas y las condiciones que se van a ir dando a lo largo del videojuego. Estás inmerso en un universo cercano a las fronteras de un poderoso reino y tendrás que lidiar con todo lo que se te prsente, y transformar tu negocio para mejorar.

Se ha planeado crear múltiples modos de juego, como el basado en historia o campaña, sandbox, etc. Todos ellos bajo las mismas características citadas en el párrafo anterior. Parece, por los datos que hay, que será una intrigante mezcla entre un gestor de construcciones o simulador y el videojuego The Sims, donde también puedes interactuar con los personajes y tener habilidades para hacer amistades, ganar la confianza, etc. Sin duda una mezcla curiosa y que puede resultar divertida para los gamers.

Pero por el momento, debemos esperar, el micromecenazgo ha triunfado, la campaña terminó en marzo, con más de 38.000$ conseguidos. En la parte de las FAQ, se puntualiza que vendrá para Linux, el port está planeado para esta plataforma. Podemos ver también detalles en la página de Steam, que marca SteamOS + Linux como requisitos… Solo falta esperar a que sea lanzado en algún momento de este 2019.