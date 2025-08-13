CrossOver 25.1 ya está disponible como actualización de la capa de compatibilidad de CodeWeavers basada en Wine para ejecutar software de Windows en Linux y macOS. La nueva revisión se centra en pulir errores recientes en clientes de juego y aplicaciones populares, con el objetivo de ofrecer una experiencia más estable y predecible.

Entre los cambios más destacados hay arreglos para los lanzadores de EA y Ubisoft, mejoras en la compatibilidad con mandos (incluidos Xbox por cable y ciertos modelos 8BitDo Pro), soluciones para fallos en Steam con msync y ajustes de conectividad, además de correcciones para el inicio de sesión en Outlook de Office 365 y más estabilidad al ejecutar Microsoft Office 2016 en Linux. La base de datos de compatibilidad también se ha puesto al día.

CrossOver 25.1 introduce novedades centradas en videojuegos

Los clientes de Electronic Arts y Ubisoft ven reparadas las roturas provocadas por actualizaciones recientes, lo que debería devolver la normalidad al inicio y actualización de juegos gestionados por estos lanzadores en CrossOver.

En Steam se corrige un problema por el que, al activar msync, las descargas podían quedarse paradas; también se resuelven incidencias de conexión que afectaban a algunos usuarios. Estas correcciones buscan que la descarga y verificación de títulos sea más consistente.

Además, se ha actualizado la base de datos de compatibilidad, de forma que la detección automática de ajustes debería funcionar con más juegos desde el primer arranque, reduciendo los retoques manuales necesarios.

Mandos y periféricos

La actualización solventa varios problemas relacionados con controladores. En concreto, mejora la compatibilidad con mandos de Xbox por cable y con determinados 8BitDo Pro. Si algún mando sigue dando guerra, la recomendación es apoyarse en Steam Input para afinar su comportamiento, ya que el soporte de algunos periféricos en Linux sigue siendo desigual.

Microsoft Office en Linux

En el frente ofimático, CrossOver 25.1 corrige el inicio de sesión de Outlook en Office 365 y refuerza la estabilidad de Microsoft Office 2016 al ejecutarse en Linux. Son ajustes pensados para quienes necesitan estas aplicaciones por compatibilidad con flujos de trabajo o documentos heredados.

Qué es CrossOver y quién está detrás

CrossOver es una edición comercial construida sobre Wine que añade interfaz, soporte y ajustes específicos para facilitar la ejecución de aplicaciones y juegos de Windows. CodeWeavers figura entre los principales contribuyentes del proyecto Wine e integra de forma ascendente muchas de las mejoras que desarrolla. Si quieres entender mejor el funcionamiento de esta plataforma, te puede interesar consultar cómo se compara con otras soluciones en este artículo comparativo.

Cómo obtener CrossOver 25.1

La versión 25.1 está disponible para Linux y macOS con periodo de prueba desde la web oficial de CodeWeavers. Quienes tengan una licencia activa pueden actualizar directamente desde la aplicación o descargando el instalador desde su cuenta.

Este lanzamiento corrige problemas en lanzadores de EA o Ubisoft, descargas de Steam que se quedaban bloqueadas con msync, controladores de mandos problemáticos y errores relacionados con Outlook 365 y Office 2016 en Linux, mejorando la compatibilidad y ofreciendo una experiencia más fluida desde el principio.