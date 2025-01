Acabamos de entrar en 2025, y en muchos medios, entre los que están algunos de nuestros hermanos, están publicando artículos que hablan de lo mejor de 2024 o lo que está por llegar en el año nuevo. Leyendo un poco por la globosfera, yo me he dado cuenta de otra cosa: ya llevo más de cuatro años con la misma distribución, y teniendo en cuenta varios factores, creo que puedo decir que ya he acabado con el distrohopping.

Fue en 2020 cuando probé Manjaro por primera vez. Tras meses con una instalación en un USB, y viendo que Kubuntu se quedaría mucho tiempo en la misma versión de Plasma, di el salto definitivo. No lo hice sin dudar, ya que Manjaro me había dado algún problema, pero terminé dando el paso y no he vuelto a mirar atrás. Lo que voy a explicar a continuación son los motivos por los que me encuentro tan cómodo en esta distribución, y por qué creo que no va a cambiar en el futuro.

Manjaro es ahora una compañía

Hace tiempo que Manjaro es toda una compañía. Concretamente, a finales de 2019 pasó a ser Manjaro GmbH & Co. KG, un cambio importante. Para entenderlo, podemos mirar lo que pasó con otras distribuciones con base Arch, como Antergos. Sí, cierto es que otro grupo se hizo cargo del proyecto y han continuado como EndeavourOS, pero si nadie hubiera dado un paso adelante, sus usuarios habrían quedado huérfanos. Esto es más difícil si hay una compañía detrás, ya que primero deberían disolver la misma.

Por lo tanto, es más que probable que Manjaro siga existiendo mucho tiempo.

Software que necesito cuando lo necesito = fin del distrohopping

El software siempre jugará un papel importante en este tipo de decisiones. Hay gente que prefiere software más probado y estable, y su elección suele ser Debian. Por otra parte, hay personas que prefieren lo último tan pronto en cuanto esté disponible, en cuyo caso suelen elegir Arch, o EndeavourOS si no saben como instalar todo lo necesario desde cero. En un punto medio tenemos Ubuntu, Fedora y Manjaro, entre otros.

El sistema de Canonical y Fedora se actualizan cada seis meses. Los paquetes suelen subir entonces, pero seis meses puede ser un largo lapso. Manjaro usa el modelo de desarrollo conocido como Rolling Release, pero con un enfoque propio al que muchos etiquetan de Semi-Rolling Release. Lo que hacen sus desarrolladores es lanzar actualizaciones estables cada cierto tiempo, y sólo las entregan cuando han comprobado que todos los paquetes incluidos se llevan bien entre sí.

De este modo, es posible que tarden un mes en incluir una nueva versión de GNOME o KDE, a veces más, pero nunca llegan a los seis meses o un año a los que llega Ubuntu.

Además, las actualizaciones de Manjaro son menos agresivas porque la subida es más gradual. Aunque no tiene el por qué salir mal, la operación es menos peligrosa.

AUR que no falte

Aunque no se recomienda abusar del repositorio del usuario de Arch, es algo que merece la pena valorar. Mucho software está en los repositorios oficiales de Manjaro que beben de los de Arch, mientras que lo que no está allí, alguien lo habrá subido a AUR. Por ejemplo, yo tengo de ahí FreeTube o Localsend, que sí, que en Ubuntu hay paquete DEB, pero desde AUR se actualiza sin tener que volver a bajar el archivo e instalarlo.

Distrobox acabó con el Distrohopping

Distrobox acabó con el distrohopping tal y como lo conocíamos. Muchas veces elegíamos una distribución u otra dependiendo del software que pudieran instalar, pero Distrobox permite instalar el de Debian en Manjaro o el de Arch en Linux Mint, entre otras opciones. Por lo tanto, yo me quedo con lo que más me gusta, lo que mejor sensación me deja, y si necesito algo de otra distro, pues Distrobox viene al rescate — no lo he necesitado nunca, todo hay que decirlo.

Así que creo que yo he acabado ya con el distrohopping. Actualizaciones a tiempo, el escritorio que me gusta, estabilidad, futuro asegurado y todo el software que pueda necesitar. Aunque soy muy de KDE y KDE Linux …