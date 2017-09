Cómo crear un usb booteable con Windows 10 en Gnu/Linux

Cada vez es más habitual realizar instalaciones limpias de Windows 10 en equipos que tienen Windows o que su Windows tiene problemas y funciona bien. También es habitual crear equipos con dualboot para tener Gnu/Linux en caso de emergencia y Windows 10.

Existen muchas herramientas para crear un usb booteable, pero no todas son compatibles con Windows 10, es decir, no podemos crear un usb booteable con Windows 10 con muchas de estas herramientas. Pero no es imposible.

Para crear un usb booteable con Windows 10 necesitaremos una imagen ISO de WIndows 10, la herramienta WoeUSB y un USB de al menos 6 Gb de espacio para grabar la imagen de Windows 10.

Instalación de Woeusb

WoeUSB es una herramienta que se basa en WinUSB, pero ésta última está abandonada. Si tenemos una distribución basada en Ubuntu podemos instalarlo así:

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8 sudo apt update sudo apt install woeusb

Si tenemos otra distribución hemos de ir al repositorio Github de Woeusb y seguir su guía de compilación e instalación para nuestra distribución.

Una vez que lo tenemos instalado, hemos de formatear el usb o pendrive. El formateo del pendrive debe de ser en formato “compatible con sistema de archivos NTFS”. Una vez que tenemos esto hecho, ejecutamos la aplicación Woeusb y seguimos su asistente para la creación de un usb booteable con Windows 10. En esencia, hemos de seleccionar la imagen ISO de Windows 10 y la unidad destino donde grabaremos esa imagen ISO, en este caso será el pendrive con el formato NTFS.

En este caso la herramienta si reconoce el formato de Windows y creará un USB booteable con Windows 10 que nos permitirá la instalación de Windows 10 en cualquier equipo compatible con el sistema operativo de Microsoft. Esta herramienta nos ayudará también a crear un equipo dualboot o directamente crear máquinas virtuales con el usb booteable creado.