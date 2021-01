Cosmopolitan, una biblioteca C estándar con un ejecutable multiplataforma

Se acaba de presentar la primera versión del proyecto Cosmopolitan el cual se destaca por desarrollar una biblioteca C estándar y un formato de archivo ejecutable universal que puede ser utilizado para distribuir programas para diferentes sistemas operativos.

El contenedor para la formación de archivos ejecutables universales se basa en la combinación de segmentos y encabezados específicos para diferentes sistemas operativos (PE, ELF, MACHO, OPENBSD) en un solo archivo.

Para garantizar el lanzamiento de un único archivo ejecutable en los sistemas Windows y Unix, se utiliza un truco cuya esencia es la codificación de archivos de Windows PE en forma de un script de shell, aprovechando el hecho de que Thompson Shell no utiliza el marcador de script «#!».

Cosmopolitan hace de C un lenguaje que se puede construir una vez y que se puede ejecutar en cualquier lugar, similar a Java, excepto que no requiere la instalación previa de intérpretes o máquinas virtuales. Cosmo ofrece los mismos beneficios de portabilidad que los lenguajes de alto nivel como Go y Rust, pero no inventa un nuevo lenguaje y no necesitará configurar un sistema CI para crear binarios separados para cada sistema operativo.

En lo que Cosmopolitan se enfoca es en arreglar C al desacoplarlo de las plataformas, por lo que puede ser agradable de usar para escribir pequeños programas Unix que se distribuyen fácilmente a una audiencia mucho más amplia.