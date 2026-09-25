COSMIC Epoch 1.9 ya está disponible como nueva versión del escritorio desarrollado por System76 para Pop!_OS. La actualización, publicada el 23 de septiembre de 2026, incorpora dos nuevas aplicaciones propias que amplían el ecosistema de COSMIC: un teclado en pantalla y un visor de imágenes con herramientas de anotación. Esta versión ha llegado tras la 1.8 de hace dos semanas.

Aunque no se trata de una actualización que cambie por completo la apariencia del escritorio, COSMIC 1.9 continúa consolidando algunas de las aplicaciones que forman parte de su entorno de escritorio. También incluye numerosas correcciones en componentes como el compositor, el gestor de archivos, el lanzador, los ajustes y el panel, además de actualizaciones de traducciones y dependencias.

Un teclado en pantalla integrado en COSMIC 1.9

Una de las principales novedades de COSMIC 1.9 es la incorporación de cosmic-osk, el teclado en pantalla desarrollado específicamente para el escritorio. La aplicación está pensada especialmente para equipos con pantalla táctil, aunque también contempla el uso mediante gamepad.

Su integración resulta especialmente relevante después de los avances realizados en COSMIC 1.8 para mejorar el soporte táctil. En aquella versión se incorporaron cambios importantes en cosmic-comp para mejorar la interacción mediante pantallas táctiles, mientras que el teclado en pantalla todavía no formaba parte de las versiones publicadas.

Ahora cosmic-osk se incorpora directamente al conjunto de componentes de COSMIC. El escritorio puede iniciarlo automáticamente y el sistema incluye además un applet que permite activar o desactivar el teclado en pantalla.

El soporte también llega a la pantalla de bloqueo y al gestor de inicio de sesión, donde COSMIC incorpora un botón para mostrar el teclado virtual.

COSMIC Viewer se convierte en el nuevo visor de imágenes

La segunda gran novedad es COSMIC Viewer, una nueva aplicación nativa para visualizar imágenes.

El programa no se limita a abrir fotografías. Permite navegar por carpetas mediante una vista de miniaturas, aplicar zoom, desplazarse por las imágenes y consultar información EXIF. También incorpora soporte para numerosos formatos, entre ellos JPEG, PNG, GIF, WebP, BMP, TIFF, ICO, AVIF, HEIF/HEIC, JPEG XL, SVG y otros.

Una de sus características más interesantes es que funciona también como herramienta de edición y anotación. COSMIC Viewer permite recortar y rotar imágenes, deshacer cambios y recuperar el estado original, además de añadir anotaciones mediante lápiz, resaltador, líneas, flechas, rectángulos, elipses, polígonos, estrellas y texto.

Las modificaciones están planteadas de forma no destructiva, de manera que determinadas operaciones pueden deshacerse o revertirse posteriormente.

COSMIC 1.9 introduce mejoras en el compositor y en la experiencia de escritorio

COSMIC 1.9 también introduce varias correcciones en cosmic-comp, el compositor Wayland del escritorio.

Entre ellas se encuentran mejoras relacionadas con las ventanas minimizadas, la captura del ratón y los equipos con gráficos híbridos. También se solucionan problemas con el menú contextual de aplicaciones, la tecla Super que podía quedarse bloqueada al abrir el lanzador y la tecla Escape al cerrar determinados menús.

El compositor también incorpora correcciones relacionadas con las superposiciones de Steam, evitando determinados problemas de respuesta en estas interfaces.

Por otra parte, se añaden mejoras en la pantalla de bloqueo para que componentes como el fondo de escritorio y el teclado en pantalla puedan mostrarse correctamente sobre ella.

Más cambios en archivos, ajustes y aplicaciones

El gestor de archivos COSMIC Files recibe varias correcciones relacionadas con los menús contextuales, la selección mediante arrastre y la interacción con la tecla Shift. También añade iconos para archivos ejecutables de Windows y conserva la configuración de ordenación utilizada en los diálogos de selección de archivos.

COSMIC Settings incorpora una nueva sección para configurar el teclado en pantalla y ahora muestra la versión de COSMIC en su apartado de información. También se corrigen varios problemas relacionados con WireGuard y se añade una opción para mostrar el día de la semana.

El panel permite configurar el grosor de sus bordes, mientras que el monitor del sistema recibe pequeños ajustes en su distribución. El sistema de notificaciones también modifica su comportamiento para ocultar las notificaciones que estén visibles cuando se activa el modo de no molestar.

Una actualización que sigue construyendo el ecosistema COSMIC

COSMIC Epoch 1.9 continúa la estrategia de System76 de desarrollar no solamente el compositor y la interfaz del escritorio, sino también un conjunto cada vez más completo de aplicaciones propias.

La llegada de COSMIC Viewer resulta especialmente significativa en este sentido, ya que cubre una función básica que anteriormente podía depender de aplicaciones externas. El teclado en pantalla sigue la misma filosofía y completa los avances realizados recientemente para mejorar la utilización de COSMIC en dispositivos táctiles.

La versión 1.9.0 fue etiquetada el 23 de septiembre de 2026. No obstante, el repositorio oficial de COSMIC todavía la identifica como pre-release y mantiene las notas de lanzamiento completas como pendientes, por lo que algunos detalles pueden cambiar mientras System76 termina de publicar la información definitiva.

Disponibilidad de COSMIC 1.9

COSMIC es el escritorio incluido en Pop!_OS 24.04 LTS. El proyecto también mantiene sus componentes como software independiente, por lo que COSMIC puede utilizarse en otras distribuciones mediante sus respectivos paquetes y repositorios comunitarios.

La versión 1.9.0 puede consultarse ya en el repositorio oficial del proyecto, aunque al estar marcada todavía como pre-release conviene tener en cuenta esta circunstancia antes de considerarla una versión completamente finalizada.