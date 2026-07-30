COSMIC Desktop 1.5 mejora el escalado de Chromium y los fondos de pantalla

COSMIC Desktop 1.5 ya está disponible como una nueva actualización del entorno gráfico desarrollado por System76. Esta versión continúa mejorando la experiencia de uso con importantes cambios en el escalado de aplicaciones Chromium, una gestión más flexible de los fondos de pantalla y diversas correcciones de errores que aumentan la estabilidad general del escritorio.

El lanzamiento mantiene el ritmo de desarrollo del proyecto mientras continúa puliendo funciones antes de futuras versiones con novedades de mayor calado. Recordamos que la versión anterior llegó hace sólo una semana, y que sólo en este mes hemos visto también las versiones 1.3 y 1.2. Esto confirma que System76 se ha está tomando muy en serio el desarrollo de su entorno gráfico.

COSMIC Desktop 1.5 mejora Chromium y la gestión de fondos de pantalla

Una de las novedades más destacadas de COSMIC Desktop 1.5 es la mejora del escalado en aplicaciones basadas en Chromium. Gracias a este cambio, navegadores como Google Chrome, Chromium, Brave o Microsoft Edge ofrecen un comportamiento más consistente en pantallas HiDPI y configuraciones con escalado fraccional, evitando problemas de tamaño y nitidez en la interfaz.

La actualización también introduce una gestión más completa de los fondos de pantalla. Los usuarios pueden administrar con mayor facilidad las imágenes utilizadas en el escritorio, simplificando el cambio de fondos y mejorando la organización de las colecciones disponibles.

Junto a estas novedades, los desarrolladores han corregido diversos errores repartidos por los distintos componentes del escritorio, mejorando la estabilidad del gestor de ventanas, la configuración del sistema y varias aplicaciones integradas. Como es habitual, también se han realizado optimizaciones internas para ofrecer una experiencia más fluida y fiable.

Con COSMIC Desktop 1.5, System76 continúa refinando su entorno de escritorio desarrollado en Rust, consolidándolo como una alternativa moderna dentro del ecosistema Linux gracias a un desarrollo constante y a mejoras centradas tanto en el rendimiento como en la experiencia de usuario.