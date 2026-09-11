System76 ha lanzado la versión 1.8 de su entorno de escritorio COSMIC, desarrollado en Rust para su distribución Pop!_OS. Esta actualización llega apenas dos semanas después de la 1.7, por lo que se centra principalmente en pulir la experiencia y corregir bugs, aunque también se cuelan algunas novedades interesantes.

La comunidad que sigue de cerca este proyecto encontrará que, a pesar de ser una versión de mantenimiento, incorpora varios ajustes que mejoran el día a día, especialmente en lo relacionado con dispositivos de entrada y la gestión de ventanas.

Novedades más relevantes de Cosmic 1.8

Uno de los cambios más visibles está en el compositor de COSMIC, que ahora permite abrir ventanas XWayland en estado minimizado. Esto puede parecer un detalle menor, pero resulta muy práctico para aplicaciones que se inician en segundo plano. También se ha añadido soporte para que el shell reconozca tabletas gráficas y mejora la captura de movimiento del ratón, una característica clave en juegos y herramientas de diseño.

Desde el panel de configuración, los usuarios ahora pueden renombrar los dispositivos Bluetooth conectados, una opción que se echaba en falta para organizar múltiples periféricos. Además, el demonio de configuración ha mejorado el manejo del brillo en monitores externos, y las decoraciones de ventana pueden personalizarse para ajustarse a los gustos de cada uno.

Correcciones y soporte ampliado

No todo son funciones nuevas: también se ha mejorado el soporte para portátiles con doble GPU (híbrida), se ha afinado la herramienta de captura de pantalla y se ha trabajado en el soporte táctil general. Por otro lado, COSMIC Greeter, la pantalla de inicio de sesión, ha recibido mejoras para la autenticación multifactor y ahora puede compilarse sin depender de logind, lo que amplía su compatibilidad con sistemas más minimalistas.

El proyecto sigue su hoja de ruta con paso firme, y aunque esta entrega no sea la más espectacular, demuestra el compromiso de System76 con la estabilidad y la atención al detalle. Los usuarios pueden obtener el código fuente desde GitHub para compilarlo o probar los paquetes preliminares.

En definitiva, COSMIC 1.8 es una actualización de mantenimiento que refuerza las bases del escritorio, con mejoras táctiles, opciones de configuración adicionales y un buen puñado de correcciones que allanan el camino para futuras versiones más ambiciosas.