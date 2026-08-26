COSMIC 1.7 es una actualización menor que llega justo una semana después de la versión 1.6. Esta nueva entrega se centra en pulir detalles del compositor y del gestor de archivos, sin grandes cambios revolucionarios pero con mejoras notables en la experiencia diaria.

En cuanto al compositor, se ha mejorado el soporte para cursores escalables, de modo que al aumentar su tamaño no se vean borrosos. Además, ahora es posible incrementar el zoom con cada pulsación de tecla, y se ha añadido la función de ampliar el cursor cuando se agita el ratón, algo útil para localizarlo rápidamente.

Cabe recordar que Cosmic es el entorno gráfico de System76, que empezó a usarse en Pop!_OS y ahora está disponible para cualquiera que quiera instalarlo en su distribución con base Linux.

Cosmic 1.7: puliendo detalles y poco más

Por otro lado, el gestor de archivos COSMIC Files también recibe varias mejoras. Se puede renombrar el panel de favoritos de la barra lateral, se ha mejorado la alineación de los nombres de archivo en la vista de cuadrícula, y se ha añadido la posibilidad de buscar aplicaciones en el diálogo «Abrir con». Además, ahora es posible navegar a una ubicación de red desde cualquier lugar, y se ha optimizado el rendimiento de la navegación en sistemas de archivos de red.

Estas mejoras, aunque no son espectaculares, demuestran el compromiso del equipo de desarrollo con refinar la experiencia de usuario. La actualización está disponible para los usuarios que ya estén usando COSMIC 1.6, y se espera que llegue a más distribuciones próximamente.

Con esta actualización, COSMIC sigue puliendo su escritorio para ofrecer una experiencia más cómoda y eficiente. Los cambios en el compositor y el gestor de archivos, aunque sutiles, mejoran el día a día de los usuarios. Sin duda, una actualización recomendable para quienes ya usan COSMIC.