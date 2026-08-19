System76 ha lanzado la versión 1.6 de su escritorio COSMIC, el entorno de escritorio open source basado en Rust que desarrolla para su distribución Pop!_OS. Esta actualización llega con un puñado de mejoras que refinan la experiencia diaria, aunque sin grandes revoluciones. Eso sí, se nota que el proyecto sigue madurando a buen ritmo y que cada entrega acerca a COSMIC a convertirse en un escritorio de pleno derecho.

La novedad más destacada, y la que más se echa de menos en otros entornos, es el control de volumen y salida por aplicación. A partir de ahora, cada programa puede tener su propio nivel de sonido, algo que en la práctica resulta muy útil para no tener que estar subiendo y bajando el volumen general según lo que estemos haciendo. Esta función se complementa con una ampliación del servicio de configuración para gestionar estos ajustes de forma más granular.

Cosmic 1.6 introduce mejoras en el compositor

El compositor de COSMIC también recibe su ración de novedades. Se ha añadido soporte para el protocolo wl-dmabuf-v6, que mejora la gestión de buffers de memoria compartida en Wayland, y también se ha incorporado el protocolo EI (Emulated Input), pensado para allanar el camino hacia el escritorio remoto. Aunque esta versión no incluye aún la funcionalidad de acceso remoto, es un paso importante para futuras entregas. Además, ahora se puede procesar la presentación de pantallas completas, lo que permite una sincronización más precisa con el hardware.

Mejoras en aplicaciones y gestor de inicio

En el apartado de aplicaciones, COSMIC Terminal estrena bordes configurables alrededor de las terminales divididas, una opción que muchos echan de menos cuando trabajan con varias consolas a la vez. COSMIC Edit, el editor de texto, también ha recibido optimizaciones de rendimiento, aunque no se detallan en profundidad. Por su parte, el gestor de inicio (Greeter) ahora acepta formatos de imagen JPEG-XL y AVIF, lo que permite usar fondos de pantalla más modernos y eficientes. También se ha mejorado la detección de logind en tiempo de ejecución, un detalle técnico que facilita la integración con el sistema.

En general, COSMIC 1.6 se presenta como una actualización sólida que pule aspectos clave del escritorio. El control de audio por aplicación es, sin duda, el añadido más práctico para el día a día, y las mejoras en el compositor sientan las bases para futuras capacidades. El proyecto sigue avanzando con paso firme, y esta versión demuestra que el enfoque en Rust y Wayland está dando sus frutos.