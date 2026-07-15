El equipo de System76 ha lanzado oficialmente COSMIC Epoch 1.3, la nueva versión de su escritorio basado en Rust para la distribución Pop!_OS con COSMIC. La gran novedad es el esperado efecto de cristal esmerilado, conocido como ‘frosted glass’, que ya se puede activar desde los ajustes del sistema. Recordamos que esta actualización ha llegado tras el Cosmic 1.2 que nos entregaron a principios de este mes, o lo que es lo mismo, hace dos semanas.

Esta actualización no solo trae el atractivo visual, sino que también incluye traducciones actualizadas y pequeños retoques que mejoran la experiencia general. Este efecto, que muchos usuarios habían solicitado, ya está disponible para quienes ejecuten Pop!_OS 24.04.

El efecto ‘frosted glass’ de Cosmic 1.3 en detalle

El efecto de cristal esmerilado se activa desde Configuración > Escritorio > Apariencia, donde aparece una nueva opción llamada ‘Frosted Glass’ dentro del apartado de estilo. Según ha confirmado el CEO de System76, Carl Richell, la función ya está operativa tras la última actualización del sistema. Los desarrolladores llevaban semanas trabajando en esta característica, que ahora ve la luz en una versión estable.

Disponibilidad y próximos pasos

Por ahora, el efecto está limitado a Pop!_OS 24.04, pero System76 tiene previsto etiquetar la próxima versión de COSMIC la semana que viene, lo que permitirá que el paquete llegue a otros repositorios de distribuciones Linux. Así, usuarios de otras distros como Fedora o Arch Linux podrán disfrutar del ‘frosted glass’ en cuanto los mantenedores lo integren (en Ubuntu se puede, pero no es tan directo). Además, quienes compilen desde el código fuente pueden encontrar Epoch 1.3 en GitHub.

Con COSMIC 1.3, System76 demuestra su apuesta por un escritorio moderno y personalizable, combinando el rendimiento de Rust con un diseño cuidado. El efecto de cristal esmerilado es solo el principio de una serie de mejoras que prometen seguir evolucionando el ecosistema de Pop!_OS y COSMIC.