Ya tenemos entre nosotros la nueva versión del entorno de escritorio desarrollado por System76. Apenas ha pasado una semana desde que vimos la edición anterior, pero los desarrolladores no han querido perder el tiempo y han soltado COSMIC 1.2 para equipos Linux, demostrando que el ritmo de trabajo con Rust es harina de otro costal.

Esta actualización se centra en pulir detalles técnicos que hacen que la experiencia diaria frente a la pantalla sea mucho más fluida. No se trata solo de añadir retoques estéticos, sino de asegurar que el entorno gráfico basado en Rust sea cada vez más estable y compatible con el hardware moderno que manejamos hoy en día.

Rendimiento visual y compatibilidad de COSMIC 1.2

Uno de los puntos donde más se nota el mimo en esta entrega es en el apartado visual y de soporte de hardware. Por fin se permite el uso de imágenes en formato AVIF para los fondos de escritorio, lo cual es un puntazo para ahorrar recursos sin perder ni un ápice de calidad. Además, si utilizas un procesador con gráficos integrados de los nuevos, te alegrará saber que el compositor de COSMIC ahora se entiende mejor con las GPUs de Intel, evitando esos tirones que a veces daban guerra en modelos recientes.

Ajustes en el sistema y multimedia

No todo es potencia bruta bajo el capó; los pequeños elementos de la interfaz también han recibido su ración de mejoras. Los applets de red, VPN, Bluetooth y batería han sido retocados para que funcionen como la seda, ofreciendo una integración mucho más limpia con el sistema. Por otro lado, la gestión del sonido también sube de nivel, ya que se ha optimizado el soporte para PipeWire dentro del demonio de ajustes, algo que los usuarios que trabajan con audio o simplemente buscan estabilidad agradecerán un montón.

Con este movimiento, la gente de System76 deja claro que su proyecto va muy en serio y que no piensan levantar el pie del acelerador. El hecho de que estas actualizaciones lleguen con tanta frecuencia y se centren en solucionar problemas reales de usabilidad es una señal excelente para el futuro de este escritorio de código abierto en el mercado internacional.