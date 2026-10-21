System76 ha lanzado COSMIC Epoch 1.11, una revisión estable del escritorio que la firma mantiene con Rust para distribuciones GNU/Linux actuales y que encaja de forma especial con Pop!_OS. La entrega aparece tres semanas después de la versión 1.10, una cadencia que confirma la apuesta por iteraciones cortas. El objetivo principal es afinar el funcionamiento cotidiano más que rehacer la interfaz de arriba abajo.

Los Ajustes del sistema estrenan controles para el panel táctil. El usuario puede habilitar el arrastre con doble toque, de manera que un elemento se mueva tras esa acción, y el bloqueo de arrastre, que permite levantar el dedo por un momento sin perder el objeto que se está desplazando. Son opciones especialmente útiles en portátiles y en equipos donde el touchpad sustituye al ratón.

Wayland, editor de textos y compositor en COSMIC 1.11

En el apartado gráfico y de ventanas, el compositor de COSMIC incorpora el protocolo xdg-dialog-v1 de Wayland. Esto ayuda a que las ventanas modales se presenten de manera más ordenada y predecible. La misma versión incluye correcciones en el código del compositor y añade en COSMIC Edit la asociación de tipo MIME para documentos JSON, lo que agiliza la apertura de esos archivos con la herramienta adecuada.

Gráficas híbridas y rendimiento en juegos

La gestión de equipos con dos GPUs también recibe atención. La biblioteca de aplicaciones de COSMIC y el lanzador de Pop!_OS incorporan ajustes para que los videojuegos se ejecuten con la tarjeta gráfica correcta. En sistemas híbridos, esta corrección evita arranques con la GPU equivocada y reduce la posibilidad de obtener un rendimiento peor del esperado.

La relación de cambios publicada por el proyecto menciona actualizaciones de traducción y un ajuste del relleno de la barra de desplazamiento en libcosmic. También se han corregido detalles del compositor y de la biblioteca de aplicaciones, una tarea de mantenimiento que suele notarse poco a simple vista pero que mejora la estabilidad general. El proyecto remite a GitHub para consultar el detalle y las descargas.

Otros retoques recogidos en la versión

En la biblioteca de aplicaciones se puede seleccionar el primer resultado con la flecha hacia abajo. También se ha reparado el cierre de ventanas previsualizadas desde la lista de aplicaciones, el botón de cierre de miniaplicaciones, el comportamiento de los métodos de entrada basados en teclado virtual y la aparición de restos de ventanas ya cerradas cuando no hay monitor externo. Son fallos concretos que afectan a flujos de uso muy determinados y que esta entrega trata de dejar atados.

El listado de correcciones añade problemas con el volumen controlado mediante rueda del ratón o touchpad, solapamientos entre la zona difusa del lanzador y el panel superior, y fallos de arranque del applet de notificaciones. La nota de versión también indica que el teclado virtual puede invocarse mediante una señal privada de D-Bus y que el lanzador de Pop!_OS ha mejorado la búsqueda de términos entre paréntesis, la planificación de GPU en sistemas híbridos y la precisión de las búsquedas por palabras clave. Todo ello se enmarca en un trabajo de pulido continuo.

COSMIC 1.11, en conjunto, no busca llamar la atención con una revolución visual. Se centra en el control del panel táctil, la coherencia de los diálogos en Wayland, la apertura de archivos JSON y el reparto de trabajo entre gráficas híbridas. A ello se suman correcciones de menor perfil que afectan a la biblioteca, el compositor, el lanzador y distintos componentes del escritorio. El resultado esperado es una experiencia más estable y previsible para quienes usan COSMIC en el día a día.