El entorno de escritorio COSMIC ha lanzado su versión 1.10. La nueva entrega ya está disponible y llega apenas dos semanas después de la 1.9, así que se trata de una actualización de ritmo rápido y enfoque práctico.

Una de las novedades más llamativas es la posibilidad de asignar una tableta gráfica a una pantalla concreta. A esto se suman ajustes para definir variables de entorno, usar agentes SSH personalizados y recordar la ordenación en los diálogos de apertura y guardado.

Tabletas gráficas con varios monitores en Cosmic 1.10

La función de tabletas permite que el lápiz o la tableta actúe sobre un display elegido. En escritorios con dos o tres pantallas, esto evita que el puntero salte de un monitor a otro sin querer y hace que el área de trabajo sea más predecible.

Para dibujo, diseño o retoque fotográfico, limitar la tableta a una pantalla concreta puede ahorrar ajustes manuales cada vez que se conecta o desconecta un monitor. En Europa, donde muchas estaciones combinan portátil y pantalla externa, es una opción que se agradece en el día a día.

Ajustes para usuarios avanzados

La versión 1.10 también incorpora soporte para definir variables de entorno mediante ~/.config/environment.d. Es un detalle técnico, pero útil para quien mantiene configuraciones personalizadas y quiere que ciertos valores se apliquen de forma ordenada.

Otro añadido es la compatibilidad con agentes SSH personalizados, pensada para quienes gestionan claves y conexiones remotas con herramientas propias. Además, los diálogos de abrir y guardar archivos ahora pueden recordar el criterio de ordenación, lo que evita tener que reconfigurarlo cada vez.

Terminal, tienda y otros módulos de Cosmic 1.10

El emulador de terminal COSMIC Term recibe atajos de teclado para mover pestañas a izquierda y derecha con Ctrl+Shift+Left y Ctrl+Shift+Right. Son combinaciones sencillas que agilizan el trabajo con varias sesiones abiertas a la vez.

En COSMIC Store se añade una vista de galería al pulsar sobre las capturas, además de guardar esas imágenes en la caché local. De este modo, la tienda muestra las capturas de forma más cómoda y reduce la dependencia de la red al revisarlas.

El demonio de ajustes, conocido como cosmic-settings-daemon, pasa a encargarse de fijar la tipografía de la interfaz cuando se sincronizan las preferencias de fuentes con GTK/GNOME. Es un cambio de cohesión interna que busca que las aplicaciones se vean más consistentes.

La información publicada también menciona mejoras en COSMIC Player y COSMIC Launcher, junto al resto de componentes ya citados. No se detallan todas las modificaciones, pero sí se confirma que la actualización repasa varios módulos del entorno.

Qué significa para el usuario

Para quien ya usa COSMIC, la actualización se presenta como un paso de pulido. No hay un cambio radical de interfaz, sino una suma de detalles que afectan a la configuración, la terminal y la tienda de aplicaciones.

La disponibilidad depende de la distribución y de cómo cada proyecto empaquete la versión. No se trata de un lanzamiento exclusivo para España: es una entrega del entorno COSMIC que puede llegar a equipos compatibles en distintos países.

La versión 1.10 de COSMIC deja varias mejoras repartidas entre la gestión de pantallas, las opciones técnicas y las aplicaciones base. Quienes trabajan con tabletas gráficas o varios monitores encontrarán el cambio más útil, mientras que el resto verá avances graduales en el terminal, la tienda y otros módulos. Es una actualización tranquila, pero con detalles que pueden notarse en el uso diario.