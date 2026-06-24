COSMIC 1.1 ya está disponible como una nueva actualización del entorno de escritorio desarrollado por System76. Esta versión continúa refinando la experiencia ofrecida por el escritorio escrito en Rust, incorporando nuevas aplicaciones, mejoras de usabilidad y diversas correcciones destinadas a seguir madurando una de las propuestas más interesantes que han aparecido recientemente en el ecosistema Linux.

Desde el lanzamiento de la primera versión estable de COSMIC, System76 ha mantenido un ritmo constante de actualizaciones. El objetivo es seguir ampliando las capacidades del escritorio mientras se mejoran aspectos relacionados con la estabilidad, el rendimiento y la integración de las distintas aplicaciones que forman parte del proyecto.

COSMIC 1.1 incorpora COSMIC Monitor y nuevas mejoras para el escritorio

Una de las principales novedades de COSMIC 1.1 es la llegada de COSMIC Monitor, una nueva aplicación destinada a supervisar el uso de recursos del sistema. Gracias a esta herramienta, los usuarios pueden consultar información relacionada con el procesador, la memoria, el almacenamiento y otros componentes desde una interfaz integrada en el ecosistema COSMIC.

La actualización también introduce diversas mejoras en las aplicaciones propias del proyecto. System76 continúa ampliando las funciones de herramientas como COSMIC Files, COSMIC Settings, COSMIC Store y otros componentes fundamentales del escritorio, con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más completa sin depender de aplicaciones externas.

Otro de los focos de desarrollo sigue siendo el compositor de ventanas. COSMIC 1.1 incorpora ajustes orientados a mejorar el comportamiento general del escritorio bajo Wayland, optimizando distintos aspectos relacionados con la gestión de ventanas, la interacción con múltiples monitores y la estabilidad de la sesión.

La nueva versión también añade mejoras visuales y pequeños refinamientos en la interfaz. Aunque muchas de estas modificaciones pueden parecer menores de forma individual, contribuyen a ofrecer una experiencia más pulida y coherente en el uso diario del sistema.

Otras correcciones

Como ocurre en cada actualización importante, COSMIC 1.1 incorpora además numerosas correcciones de errores reportados por los usuarios. Estas mejoras afectan a diferentes componentes del escritorio y buscan aumentar la fiabilidad general del entorno mientras continúa avanzando hacia una mayor madurez.

El desarrollo de COSMIC sigue despertando un notable interés dentro de la comunidad Linux. Muchos usuarios destacan la rapidez con la que System76 introduce nuevas funciones y corrige problemas, aunque también reconocen que todavía existen áreas en las que el escritorio debe seguir evolucionando para competir de igual a igual con alternativas más veteranas como KDE Plasma o GNOME.

Con COSMIC 1.1, System76 continúa consolidando su apuesta por un escritorio propio construido desde cero. La incorporación de COSMIC Monitor y las múltiples mejoras incluidas en esta versión representan un nuevo paso adelante en la evolución de un proyecto que aspira a convertirse en una de las principales opciones dentro del panorama Linux.