Corellium consigue que Ubuntu funcione en un Apple M1

Sí, la empresa de virtualización sobre plataformas ARM llamada Corellium ha conseguido hacer funcionar Ubuntu sobre la nueva generación de chips Apple M1. Así lo ha confirmado el propio CEO de la compañía, Chris Wade, que lo ha mencionado en su cuenta de Twitter oficial.

«Linux es ahora completamente utilizable en el Mac Mini M1. Arrancando desde el USB un escritorio completo de Ubuntu (la versión para Raspberry Pi). La red funciona a través de un dongle USB-C. La actualización incluye soporte para USB, I2C, DART. Vamos a empujar los cambios a nuestro GitHub y un tutorial más tarde durante el día de hoy.«.

Es cierto que Linus Torvalds adelantó que era complicado, y también es verdad que no se trata de una distro x86, sino que han usado la versión ARM que usan para la Pi, pero es un gran paso para poder correr una distro en el Apple M1. Además, lo han conseguido de una forma bastante rápida y los resultados son prometedores para el futuro.

Asahi Linux también está intentando hacer algo parecido, pero en un proyecto en paralelo. Así que, veremos más de estos sistemas Linux ejecutándose sobre Apple M1. Además, según Corellium, también están apoyando a este otro proyecto, según comentaron desde la cuenta oficial con un tweet. Así que es una gran noticia para los que dispongan de un Apple M1 y quieran usar Linux.

No obstante, no está libre de inconvenientes. Como bien insinuó Linus Torvalds, lo más complicado sería el soporte para la GPU del Apple M1. Y, por el momento, este proyecto no tiene soporte para aceleración completa para la GPU, por lo que el renderizado se realiza por software.

Más información sobre el proyecto de Corellium – Sitio del proyecto en GitHub

Más información sobre el proyecto Asahi Linux- Web oficial