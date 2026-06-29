Coreboot 26.06 ya está disponible como una nueva versión de este conocido proyecto de firmware de código abierto. El lanzamiento incorpora compatibilidad inicial con futuras plataformas de Intel y AMD, amplía el número de placas base soportadas e introduce diversas mejoras relacionadas con el rendimiento, la seguridad y el proceso de arranque del sistema. Esta versión ha llegado tres meses después de la anterior.

Coreboot continúa consolidándose como una alternativa abierta al firmware propietario tradicional, permitiendo que el hardware compatible arranque de forma más rápida y transparente. La versión 26.06 mantiene el ritmo de actualizaciones trimestrales del proyecto y suma más de un millar de cambios desarrollados por un centenar de colaboradores.

Coreboot 26.06 añade soporte inicial para Intel Nova Lake y AMD Strix Halo

Una de las novedades más importantes de Coreboot 26.06 es la incorporación del soporte preliminar para los futuros procesadores Intel Nova Lake. Aunque todavía se trata de una implementación inicial orientada al desarrollo y la validación de hardware, sienta las bases para que estas plataformas puedan utilizar firmware abierto cuando lleguen al mercado.

En el apartado de AMD, la nueva versión incorpora los primeros pasos para ofrecer compatibilidad con Strix Halo, la familia Ryzen AI Max 300. Por el momento el soporte está dirigido principalmente a placas de referencia, pero representa un avance importante para futuras implementaciones basadas en estos procesadores.

Coreboot 26.06 también mejora el soporte para plataformas AMD mediante la incorporación de ROM Armor 2 y una nueva infraestructura de recuperación A/B. Estas funciones ayudan a recuperar el sistema en caso de que una actualización del firmware falle, aumentando la fiabilidad durante el proceso de arranque.

Otra de las novedades es la incorporación de compatibilidad para 31 nuevas placas base y equipos, incluyendo modelos de ASUS, ASRock, Framework, Lenovo, Star Labs y System76, además de diversas plataformas utilizadas en Chromebook. Esta ampliación incrementa de forma considerable el catálogo de dispositivos compatibles con el proyecto.

Los desarrolladores también han realizado distintas optimizaciones internas destinadas a reducir los tiempos de arranque y mejorar el rendimiento del firmware. Entre ellas se encuentran mejoras en la descompresión mediante Zstd, nuevas funciones para plataformas Intel Panther Lake y diversos ajustes relacionados con la gestión de memoria y el almacenamiento.

Con Coreboot 26.06, el proyecto continúa ampliando su compatibilidad con hardware moderno sin abandonar el soporte para plataformas veteranas. La llegada del soporte inicial para Intel Nova Lake y AMD Strix Halo demuestra el compromiso de la comunidad por mantener el firmware abierto preparado para las próximas generaciones de procesadores.