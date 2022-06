Vaya chasco. Después de recomendarlo a compañeros de estudios y de trabajo, hoy lo recomendaba a dos de una empresa en donde realizan trabajos de programación, abro mi Visual Studio Code y veo que Copilot me enseña un mensaje nuevo. Que no había terminado de configurarlo, decía. ¿Cómo que no? Si llevo semanas usándolo, ¿qué quiere ahora? Dinero. Quiere dinero. Era demasiado bonito para ser cierto, una ayuda de este tipo para el que ya sabe algo, y lo fue, pero pronto se acabará.

Yo jamás había leído nada de que Copilot fuera a ser de pago, para qué mentir. Pensaba que, como Google, con la telemetría tendrían suficiente, y además nos decantaríamos por el editor de Microsoft con ayudas como esta, pero no. Costará dinero, y no poco a no ser que todo tu sueldo o parte importante de él venga de escribir código. Habrá gente que lo pagará, seguro, pero no aquellos que no lo vayamos a amortizar, lógicamente.

Copilot será gratis para estudiantes y mantenedores de proyectos verificados

Para los que ya lo hemos estado probando, nos agradecen que lo hayamos hecho, que gracias a nosotros todo esto ha ido mejorando, y por ello nos permitirán usarlo dos meses más. En agosto habrá que pagar 10€/mes, o 100€/año, o sencillamente no funcionará. Y es que Copilot funciona de un modo similar a Siri o Google Assistant: para poder «responder» necesita estar conectado a internet, y también tenemos que estar logueados con nuestra cuenta de GitHub.

Todo lo bueno se acaba, y lo de que lo estaban abriendo a todos los usuarios fue sólo un espejismo. En este enlace podemos ver los planes de pago, en donde también dicen que los estudiantes y mantenedores de proyectos podrán usarlo gratis, pero no el resto. Es una de tantas cosas que ofrecen gratis al principio, y luego te piden dinero cuando ya te has acostumbrado a ello. Pues nada, sólo se puede decir que fue bonito mientras duró.