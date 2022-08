Hoy es 22 de agosto, el día que muchos preferiríamos que no hubiera llegado. O sí, para dejar de usar Copilot, aunque sea a la fuerza, y empezar un nuevo camino. Quizá, el mejor camino sería hacerlo todo a mano, sin ningún tipo de ayuda, pero nos acostumbramos muy pronto a lo bueno. Muchas veces, Copilot escribía, y aún lo hace, pero a partir de hoy pagando, lo que queríamos, con lo que ahorrábamos tiempo y a veces podíamos hacer cosas que de otra manera nos costaría mucho más. Los rivales están aprovechando estos días para darse a conocer, y uno de ellos es o pretende ser MutableAI.

Pero bueno, al César lo que es del César. Desde que Microsoft anunciara que su copiloto iba a ser de pago, a no ser que se sea estudiante o el desarrollador de un proyecto, ha habido tiempo para probar las diferentes alternativas. tabnine asegura que es mejor, e incluso ofrece una versión gratuita con la que podemos terminar líneas, pero, por lo menos en mis pruebas, ni se le acerca, no la versión gratuita. Hace lo que le parece, aunque lo cierto es que creo que hay que usarlo más para que las sugerencias entiendan por dónde vamos. Eso sí, la versión de pago ofrece mucho más, pero pagando.

MutableAI está dando sus primeros pasos

Otras opciones, como Kite, a mí no me han dado buenos resultados. MutableAI está lejos de Copilot, por lo menos en la actualidad, ya que está dando sus primeros pasos. Además, por lo menos en KDE, donde las apps no tienen acceso al portal, hay que introducir manualmente la clave de la API cada vez que se le quiere pedir algo. Porque no, ahora mismo no funciona como el resto, como Copilot, tabnine o Codewhisper (Amazon), en donde basta añadir un comentario para que te aparezcan las sugerencias; sí sugiere código mientras estamos escribiendo, pero no siempre, y parece que ni mira los comentarios.

Lo bueno que tiene es que, si se le dan instrucciones precisas lanzando «Give a coding instruction», sí puede crear funciones completas (las de la captura las ha creado al pedírselas). Ahora bien, pare ser honesto, creo que debe mejorar las sugerencias «in-line», o quizá se tenga que usar más para que vaya aprendiendo lo que queremos o lo que necesita nuestro documento.

Para probar MutableAI en Visual Studio Code, basta con instalar la extensión e identificarse, lo que se puede hacer con la cuenta de GitHub, Google o con un correo, si bien es cierto que puede dar errores (por lo menos en Linux) en la actualidad, para lo que nos recomiendan apuntarnos a la lista de espera. Actualmente funciona con JavaScript, Python y TypeScript; pronto lo hará con React.

Gratuito para usuarios y desarrolladores de código abierto

MutableAI pedirá dinero a empresas, pero no a usuarios ni desarrolladores de software de código abierto. Es parecido a lo que ofrece Copilot, pero MutableAI no distingue entre tipos de usuarios y permite que cualquiera pueda aprovechar sus sugerencias. Sólo habrá que pagar si hacemos un uso empresarial, por lo que no está de más darle una oportunidad. Esperemos que mejore como Copilot, pero no que siga exactamente el mismo camino.