Convertir paquetes DEB a paquetes para Arch Linux

Ya hemos hablado y explicado en otros artículos en funcionamiento del famoso alien, una herramienta de conversión de paquetes de un tipo a otro, para transformar RPM en DEB, o tgz, etc. Diversos formatos que soporta la app y entre los que podemos convertir. El problema de alien es que no es muy fiable y los paquetes convertidos podrían no funcionar de forma adecuada cuando lo convertimos, ten en cuenta que las distribuciones suelen tener diferencias notables como el árbol de directorios, la ubicación o sintaxis de los ficheros de configuración de los que estos paquetes dependen, o nombrar de forma diferente a los paquetes de los que depende. Por tanto nos podemos encontrar con un programa que no funciona adecuadamente o directamente no funciona en absoluto.

Pues bien, junto con alien vamos a presentar aquí otra herramienta, aunque algo más específica, se trata de debtap. Con ella no se pueden transformar entre diferentes formatos como con alien, pero sí que podemos transformar paquetes DEB específicos de distribuciones Debian y derivados para que funcionen en nuestra distribución Arch Linux o derivada de ésta. El nombre de la herramienta proviene de DEB To Arch Package, que da una idea de lo que puede realizar.

Podemos instalar la herramienta deptap utilizando diversos métodos que ya conocemos de Arch Linux, como por ejemplo alguna de estas tres órdenes:

pacaur -S debtap packer -S debtap yaourt -S debtap

Una vez lo tengamos ya instalado en Arch u otras distribuciones derivadas de ésta, podemos proceder a utilizarlo. Por cierto, también necesitarás otros paquetes adicionales, aunque éstos es probable que ya los tengas instalados: bash, binutils, pkgfile y fakeroot. Ahora para hacerlo funcionar necesitamos ejecutar la siguiente orden par crear y actualizar la base de datos:

sudo debtap -u

Y para convertir un paquete .deb en un paquete al estilo Arch:

debtap nombre_del_paquete.deb

Y listo…