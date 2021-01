En la actualidad existen teléfonos y tablets diseñados para funcionar especialmente con Linux. Los más populares son los de PINE64, y los sistemas más usados son (el limitado) Ubuntu Touch, Mobian y Arch Linux, al que se le suma también Manjaro, pero los últimos se están centrando mucho más en los teléfonos. Usar un Linux poco limitado en un móvil está muy bien, pero ¿no sería más interesante poder ejecutar un sistema de escritorio? Pues parece que es posible, y hasta un iPhone 7 puede hacerlo.

Así lo ha demostrado un usuario llamado newhacker1746 en Reddit, quien probablemente se llame Daniel Rodríguez si hacemos caso al nombre que aparece en los vídeo de YouTube. Pero si estáis penando que es algo sencillo al alcance de cualquiera, olvidaos. De hecho, Rodríguez se decidió a dar el paso porque su iPhone 7 ya no funcionaba a causa de un problema en su memoria de almacenamiento. Fue entonces cuando se decidió a probar otro sistema operativo, y el elegido fue Ubuntu 20.04.

Ubuntu 20.04 en iPhone 7: posible, pero sólo para expertos

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el iPhone 7, y me imagino que su versión Plus también es compatible (no lo menciona), tiene que tener hecho el jailbreak con checkra1n. A partir de ahí, los pasos están detallados en este enlace de Reddit. En cuanto al funcionamiento una vez instalado, podéis verlo en el siguiente vídeo:

En lo personal, del vídeo anterior me ha sorprendido el buen rendimiento. Y es que yo tengo una PineTab y la versión Touch de Ubuntu va muy despacio, tanto que me tiene muy decepcionado. Para más inri, ahora mismo no se pueden usar apps de repositorios oficiales, como Firefox, por lo que el sistema también es limitado. No es eso lo que vemos en el vídeo anterior.

Tras 1:30 minutos, Daniel entra al escritorio de Ubuntu. Se le ve «pelearse» un poco con las ventanas, pero eso es porque, por lo menos en los vídeos publicados, la interfaz es siempre en vertical (la imagen de cabecera es un montaje para que quede bien y encaje en el diseño del blog). Aún así, podemos navegar con Firefox, y los vídeos se ven mejor que en la PineTab y la fluidez también parece mejor, podemos entrar al lanzador de aplicaciones y queda perfectamente, podemos subir y bajar el brillo y LibreOffice llena toda la pantalla, algo que sé que les costó trabajo conseguir a los desarrolladores de Mobian/Arch Linux con interfaz Phosh.

Esto alimenta mis esperanzas

Como he comentado, yo tengo una PineTab desde septiembre. Sé perfectamente que tengo una edición para Early Adopters y que no todo iba a ser perfecto, pero creo que, en la actualidad, hay que hacer demasiado trabajo para disfrutar de una experiencia mediocre. Pero lo cierto es que los progresos van llegando y, en mi cabeza, veo un futuro en el que Linux en móviles y tablets sí será una opción, y una buena.

Ver que se ha instalado Ubuntu 20.04 en un dispositivo como un iPhone 7 me hace pensar que todo es posible, y me mantiene en mi idea de que, si los desarrolladores no se dan por vencidos, Linux tiene mucho que decir también en dispositivos móviles. ¿Os imagináis usar Ubuntu Desktop en un teléfono y aplicaciones de Android, como WhatsApp, gracias a Anbox? Yo sí, y sueño con ello, aunque Mark Shuttleworth se diera por vencido en su día.