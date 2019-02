Consigue un pack de cursos de fotografía al precio de 1

The Bundle Co. España ha llegado a nuestro país con fuerza. Normalmente hemos hablado mucho en este blog acerca de bundles de videojuegos, pero como bien sabes, existen bundles de otros muchos productos. Si aún no estás familiarizado con la palabra bundle, decir que es una técnica de ventas que consiste en sugerir un pack o grupo de productos con un descuento muy jugoso frente al precio que tendrían esos productos por separado, por lo que es una buena forma de obtener más con un ahorro importante.

Pues bien, The Bundle Co. no es un bundle de videojuegos, sino que está orientado a los cursos de formación online. Lo que está haciendo esta empresa es hacer packs de cursos y venderlos a un precio ridículo por una semana. Y son cursos de autores bastante conocidos y que por separado suelen costar entre 100$ y 500$, por lo que no son cursos de baja calidad como se ofrecen en otras plataformas de bajo coste.

Con los packs o bundles que hacen se consiguen descuentos de nada más y nada menos que un 97.5%, que es un auténtico chollo. No obstante, la plataforma es joven aquí en España y los cursos que ofrece están en inglés porque provienen de autores americanos. Pero si el idioma no es un impedimento para tí, la verdad es que es bastante recomendable por la calidad y el precio de los cursos. Además, los vídeos cursos no son complicados de entender si tu nivel no es muy elevado, ya que hablan despacio, sin slang y se suele entender bien… Y el contenido en PDF, pues siempre puedes traducirlo.

Por poner un ejemplo, el actual bundle que han lanzado es de una temática bastante recurrente: la fotografía. Así que ha hecho las delicias de todos los apasionados de la fotografía. Se ha ofrecido durante una semana como hemos dicho, y comenzó el pasado día 4 y estará hasta mañana martes 12. Si quieres detalles económicos, el precio de los 30 cursos incluidos en el pack ascendía a 1200€ y se ha ofrecido por 49€, eso te da una idea de lo que puedes ahorrar. Pero no te preocupes por esto, habrá más bundles de otras temáticas para satisfacer a las necesidades de multitud de usuarios.

¿Dónde puedo apuntarme u obtrener información?

Web oficial – TheBundleCo

En la página oficial encontrarás más información sobre los autores, colaboradores, afiliación, o contactar directamente con ellos. La interfaz de la web está traducida a dos idiomas (español e inglés), por lo que no tendrás problema. Además, si te interesa participar y dar a conocer tu blog o tu proyecto, quizás sea una maravillosa oportunidad para posicionarte que que tus futuros clientes o usuarios sepan de ti con este tipo de plataformas. Es decir, no solo te puede interesar si buscas formación, sino también si eres un profesional de ella.

Como he dicho, no solo hay un único bundle de fotografía si es que esa temática no te apasiona. También de otras muchas temáticas variadas y maś que vendrán. Desde cursos de foodie, DIY (Do It Yourself) para los manitas, belleza, fitness, etc. Cada semana irán renovando, por lo que te aconsejo que te registres y así recibas por email todas las novedades y no te pierdas las grandes ofertas. Tan solo tendrás que poner tu nombre y email en la página principal:

Así se te van a ir pasando notas por email para anunciarte las novedades, ya que debido a la fugacidad de las ofertas (solo una semana) es fácil que si no estamos atentos a la web o nos olvidamos de mirar se nos pase una oferta muy jugosa de alguna temática que nos interesa. En cambio, ¿quién no mira el correo a diario?

Espero que os haya gustado esta iniciativa de bundles de cursos, que no todo es el mundo gaming… Entiendo que la mayoría de los lectores de LxA les van a apasionar más otras temáticas más técnicas, pero paciencia, ya os digo que se irán renovando los packs… ;)