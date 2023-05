Mientras estaba publicando el artículo sobre el cierre de Neeva, he querido consultar algo por Internet. Hasta la llegada de ChatGPT, yo me dirigía a la barra de URL, o desde KRunner de KDE, y escribía !g búsqueda, !s búsqueda si quería buscar en StartPage o sencillamente la búsqueda si quería buscar en DuckDuckGo. Ahora, desde hace unos días, le pregunto a LuzIA. ¿Que quién es LuzIA? Pues una inteligencia artificial que nos es familiar.

OpenAI ha lanzado su propia aplicación de ChatGPT para iOS. De momento sólo está disponible para el iPhone y en Estados Unidos, pero planea lanzarla para Android y más países en el futuro. En su ausencia, ha habido varias aplicaciones que han estado ganando dinero haciendo uso de su tecnología, lo que parece un claro síntoma de que la gente prefiere una aplicación a tener que tirar del navegador. Lo bueno que tiene LuzIA es que vive en nuestro teléfono móvil, más concretamente dentro de WhatsApp.

LuzIA es ChatGPT con algunos añadidos

LuzIA es ChatGPT, más o menos. Hace uso de su IA, pero está diseñada para que tenga un poco su propia personalidad y los mensajes se adaptan mejor a WhatsApp. En cuanto a sus conocimientos, tiene los mismos que ChatGPT, lo que también significa que tiene sus limitaciones. Ahora mismo no llega a más de septiembre de 2021, si algo no lo sabe se lo inventa… como la fuente de la que se nutre.

Además, transcribe audios, lo que me está ahorrando muchos dolores de cabeza o tener que quitar la música para enterarme de lo que dicen algunos de mis contactos. Lo único que tenemos que hacer es enviarle un audio y lo transcribirá automáticamente. En alguna ocasión nos dirá que no soporta ese tipo de contenido (o algo así), pero la mayoría de veces lo transcribirá. También puede quedarse como colgada, lo que se supone que es porque los servidores están llenos, y nos responde que ahora mismo no puede responder. La solución en mi caso siempre ha sido sencilla: enviarle el mensaje «lee arriba y responde», y lo hace.

LuzIA también crea imágenes a partir del texto que le enviemos. Para ello sólo tenemos que empezar diciéndole «pinta» o «imagina» y nos creará la imagen. Como la mayoría de servicios que he probado, esto deja un poco que desear, pero a veces sí crea imágenes interesantes.

¿Es seguro?

Hay que tener algo en cuenta: LuzIA usa una cuenta de empresa y funciona con un número de teléfono. La seguridad y privacidad serán las mismas que tenemos cuando hablamos con una empresa: lo mejor es no enviar información privada, y cualquier consulta que le hagamos la podrán ver los dueños del número en cuestión. Para ser honesto, esto es lo que pienso yo, pero no he encontrado nada al respecto.

Sí mantuve una conversación con LuzIA sobre porqué su gratuidad: ella insiste en que su único objetivo es ayudarnos y ofrecernos soluciones y respuestas, pero eso no puede ser. Así se lo dije, insistiendo, que cualquier cosita que hago yo en programación me cuesta mucho, y que luego ofrecer todo eso gratis… tiene que haber algo más. Recuerdo una respuesta que me dijo algo así como obtener beneficios indirectos, que si cogía popularidad, la compañía que hay detrás podría recibir pedidos o algo, por lo que LuzIA podría ser como un anzuelo desde lo que crecer.

Recientemente, creo que no ha estado siempre, también han publicado su manifiesto, y en él nos dicen que forman parte de un grupo de gente que piensa que la IA debe ser un derecho y no un privilegio, y qué mejor manera de usa todo esto que desde una aplicación que ya usamos para chatear con otros muchos.

En mi caso, yo ya tengo WhatsApp en el móvil, con lo que incluso puedo enviarle mensajes usando el asistente de voz. También lo tengo en el panel de Vivaldi, y las respuestas son más rápidas que si tiro del ChatGPT original. La verdad es que es mucho más cómodo.

LuzIA es una creación de una empresa española. Para más información, esta es su página web.