Conoce Heads la alternativa a Tails, pero sin systemd

Seguramente has escuchado sobre la distribución Tails, si no es asi déjame contarte un poco, Tails es una distro de Linux que está basada sobre Debian y lo que la hace especial es que forza todas las conexiones salientes de ella hacia la red de Tor por lo que es una opción excelente para preservar la privacidad. Si quieres saber mas sobre Tails te dejo en enlace al siguiente articulo.

Pues bien, Heads nació como respuesta a Tails, teniendo el mismo enfoque que esta, pues esta dirigida a personas que les gusta el aspecto de controlar su privacidad y anonimato en Internet.

Heads es una distribución basada en Devuan, el cual es un Fork de Debian dado que este utiliza systemd como sistema init, dado a las polémicas que causo que los desarrolladores optaran por tomar systemd, fue lo que causo el nacimiento de Devuan el cual es tener una distribución Debian pero sin systemd.

Habiendo explicado un poco la revuelta que esto causa y las raíces de Heads, podemos entener que es una alternativa a Tails que deja de lado el uso de systemd para optar por System V.

Por su parte la filosofía de los desarrolladores de Heads, es sencilla no utilizar systemd, por la siguiente razón:

El init de elección no está systemd. systemd es una gran pieza de software que, si bien es software libre, no ha sido auditado para la seguridad desde su creación.

Siendo tan grande como es, es difícil hacerlo y, a medida que pasa el tiempo, cada vez es más difícil auditar systemd. No pretendemos faltar el respeto ni entrar en la controversia sobre por qué systemd es una mala elección. Simplemente no deseamos usarlo.

Otra cosa importante es que heads solo usa software libre , mientras que Tails continúa usando software no libre. El software no gratuito no puede auditarse y, como tal, no puede garantizarle la seguridad o el anonimato