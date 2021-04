Conoce esta nueva forma de buscar componentes compatibles con tu equipo

Actualizar una computadora o computadora portátil tradicionalmente causa dificultades y errores por varias razones: incompatibilidad arquitectónica (diferencia en las generaciones de chipset, diferencias en el juego y generaciones de ranuras para equipos, etc.), «bloqueos de proveedor» (vinculantes a un proveedor), incompatibilidad de algunos componentes de diferentes fabricantes (por ejemplo, unidades SSD Samsung con placas base AMD AM2/AM3), etc.

Cuantas veces no has tenido que recurrir a solicitar la opinión o incluso a pedir ayuda de otro para poder conocer o tener una referencia sobre algún tipo de componente para tú o tus equipos, esto con la finalidad de poder hacer una buena compra e incluso tener la mala suerte de que dicho componente no sea compatible con tu equipo por X razon.

Es cierto que para los equipos de escritorio el problema de compatibilidad no están grande o el hecho de tener cierto riesgo de que X componente de hardware no sea reconocido, ya que este tipo de equipos suelen contar con mayor diversidad y en lo que nos basamos es en el procesador y tarjeta madre para poder conocer la compatibilidad.

Pero en el caso de los portátiles (laptops, notebooks) la cosa suele cambiar y esto es en gran medida por las restricciones que el fabricante incluye en el equipo (¿por que? lo mismo me he preguntado) y en su mayoría estas restricciones están relacionadas con la capacidad de cuanta RAM puede soportar el equipo, aun que perjures que puede soportar más.

Tocando este tema de la compatibilidad es debido a que hace pocos dias, se dio a conocer una nueva forma de buscar componentes compatibles para actualizar una computadora usando la utilidad hw-probe y la base de datos de hardware compatible del proyecto Linux-Hardware.org.

La idea de tras de esto es bastante simple, ya que se basan en las diferentes configuraciones que los usuarios comparten sobre el mismo modelo de computadora (o placa base) y con ello podemos saber que se pueden usar diferentes componentes individuales por diferentes razones: una diferencia en las configuraciones, una actualización o reparación realizada, la instalación de equipos adicionales, etc.

En consecuencia, si al menos dos personas enviaron telemetría al mismo modelo de computadora, a cada una de ellas se le puede ofrecer una lista de componentes del segundo como opciones para la actualización.

Este método no requiere el conocimiento de las especificaciones de la computadora y un conocimiento especial de la compatibilidad de los componentes individuales, ya que solo basta con que el usuario simplemente seleccione aquellos componentes que ya han sido instalados y probados por otros usuarios o proveedores en la misma computadora.

En la página de muestra de cada computadora en la base de datos, se ha agregado un botón «Buscar piezas compatibles para actualizar» para encontrar hardware compatible.

Por tanto, para buscar componentes compatibles para X ordenador, basta con crear una muestra del mismo de la forma más adecuada. Al mismo tiempo, el participante se ayuda no solo a sí mismo, sino también a otros usuarios en la actualización del equipo, quienes posteriormente buscarán componentes.

Además, es posible hacer uso de esto aun cuando se utilicen sistemas operativos que no sean Linux, ya que se puede encontrar el modelo de computadora deseado en la búsqueda o hacer una muestra usando cualquier USB Live de Linux. El programa hw-probe está disponible hoy en la mayoría de las distribuciones de Linux, así como en la mayoría de los sistemas BSD.

¿Como instalar y utilizar hw-probe?

Para quienes estén interesados en poder hacer uso de la utilidad, tal y como se mencionó líneas más arriba, hw-probe está disponible en la mayoría de las distribuciones de Linux y si no cuentas con ella instalada, compartimos aquí tres métodos para que puedas tenerla.

La primera forma de poder instalar hw-probe en Linux es descargando la última versión estable de la AppImage de este, para ello nos vamos a dirigir al siguiente enlace y vamos a descargar la última versión estable.

Hecha la descarga vamos a abrir una terminal, nos vamos a colocar en dentro de la ruta de la carpeta donde se descargó el archivo y vamos a teclear el siguiente comando tomando en cuenta que la ver. 1.5 es la última estable:

chmod +x ./hw-probe-1.5-149-x86_64.AppImage

Y para conocer la compatibilidad de hardware tecleamos:

sudo -E ./hw-probe-1.5-149-x86_64.AppImage -all -upload

Ahora otro método es instalando el paquete flatpak de la utilidad con el siguiente comando:

flatpak install flathub org.linux_hardware.hw-probe

Mientras que el último método para instalar la utilidad es con ayuda de los paquetes Snap y podremos instalar la utilidad tecleando:

sudo snap install hw-probe

Y finalmente para conocer la compatibilidad de hardware:

sudo -E hw-probe -all -upload