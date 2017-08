Connect Watch lanzará un smartwatch con Linux como sistema operativo

Los dispositivos inteligentes con Gnu/Linux son relativamente pocos pero están creciendo de manera estable y se espera que sean una realidad cercana para muchos usuarios. Y decimos “relativamamente” porque Android, el sistema operativo más extendido entre dispositivos como smartphones, smartwatches o dispositivos IoT, se basa en el Kernel de Linux. Pero lejos de Android, el número de sistemas operativos o “distribuciones” que utilicen Gnu/Linux o Linux son bien pocos.

A principios de este año se conoció la noticia de Asteroid OS, un sistema operativo para dispositivos móviles que se basa en Gnu/Linux. Un sistema operativo prometedor pero no tiene ningún dispositivo que se distribuya con este sistema operativo. Hasta ahora.

Una empresa llamada Connect Watch ha anunciado el primer smartwatch con Asteroid OS. Este dispositivo utilizará un procesador Mediatek para funcionar, un 1 Gb de memoria ram y un módulo 3G que permitirá realizar llamadas telefónicas a través de este dispositivo. El dispositivo plantea una autonomía de 4 días y aún se desconoce tanto el precio del dispositivo como la fecha de lanzamiento. Pero si tenemos confirmado el uso de Asteroid OS como sistema operativo de este dispositivo.

Connect Watch será la primera empresa en lanzar un primer smartwatch comercial con esta alternativa a Android Wear, pero no será el único dispositivo de este tipo que pueda tener Asteroid OS. En la web oficial del proyecto Asteroid OS podemos encontrar guías sobre cómo instalar este sistema operativo en dispositivos que ya existen y vienen con Android Wear.

Eso sí, la guía no se hace responsable de lo que pueda suceder al dispositivo. Y es que aún no existe ningún método fiable y seguro para cambiar el sistema operativo del smartwatch. Personalmente creo que el dispositivo Connect Watch puede ser una gran alternativa, una alternativa que no nos haga depender de Android Wear, pero por las informaciones que existen, parece que todo corresponde a un vaporware, dispositivo que no existirá realmente. Pero en cualquier caso, parece que Asteroid OS se ha vuelto popular y eso es positivo para la Comunidad y para quienes buscamos una opción más libre a Android Wear.