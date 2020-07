Y con esto se solucionarán todos los problemas de la humanidad… Ironía aparte, en este artículo no vamos a comentar demasiado la decisión, eso es algo que ya hicimos a principios de este mes, sino a informar de que Linus Torvalds, el principal responsable del kernel de Linux, ha aprobado el cambio que hará que ya no se vuelvan a usar términos como, «señor/amo», «esclavo» o «lista negra» tanto en su código como en su documentación.

Esto es ya oficial, pero lo que aún no han decidido es qué palabras usarán en su lugar. Torvalds, como quienes sugirieron el cambio, dice que hay muchas alternativas, pero no pasa por la cabeza de nadie que cada uno use lo que mejor le parezca. En las próximas semanas deberían consensuar qué términos van a usar; cualquier otra cosa sería un caos de proporciones bíblicas, confuso y una pérdida de tiempo para los desarrolladores.

Linux usará terminología inclusiva para… ¿qué?

El cambio se puede criticar más o menos (yo lo critico más que menos), pero también es cierto que lo que hará Linux será sumarse a algo que empezaron otros, como GitHub, tras el movimiento BLM de mayo. Y que nadie se equivoque: esto no es bueno, para nada. Y no lo es por varios motivos.

Esto no es más que censura. Si compañías grandes como Linux hacen esto, o lo que es peor, que otras como L’Oréal eliminen de su catálogo palabras como «blanqueador», ¿cómo tendremos que hablar el resto para ser correctos, no criticados ni crucificados? Contribuyen a la censura, una absurda. ¿Tendrán los dentistas que hacer lo mismo? Porque a todos nos gustaría tener los dientes lo más blancos posibles, ¿no? Bueno, creo que me he pasado de racista con este comentario.

También hay otra cosa a tener en cuenta: harán cambios a partes del kernel que ya existe y, aunque aseguran que sólo los harán cuando estén seguros de que no romperá nada, es más que probable que algún fallo se lance y lo suframos los usuarios hasta que reparen algo que en estos momentos está funcionando. Pero bueno, todo sea por acabar con los asesinatos, el hambre del mundo, el cáncer y, ¿quién sabe?, a lo mejor también consiguen acabar con el COVID.