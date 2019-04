Condres OS: una distro moderna para la generación cloud computing

Condres OS es una distribución GNU/Linux moderna e intuitiva, cuyos desarrolladores han pensado en todo para que sea lo más fácil de usar posible, accesible y con un bonito diseño. Además, se han esforzado en minimizar los riesgos de seguridad en la medida de lo posible para conseguir un sistema operativo muy seguro. Y si estás interesado en esta distro, nosotros de lo ponemos aún más fácil y te damos el link donde puedes obtener más información y descargarla desde la web oficial del proyecto.

En algunos aspecto es muy similar a Apricity OS. Y podría ser un buen reemplazo para todos esas distros que se han ido volviendo cada vez más lentas con las nuevas actualizaciones. Además, en cuanto a usabilidad, ofrece características similares a otros conocidos proyectos como Zorin OS, Linux Mint, etc., y también agrega acuerdos con otros proyectos que la complementan como Wine e ICE.

Como he dicho similar en este sentido a Apricity OS, que recordemos que fue abandonado en mayo de 2017. Por tanto, para todos los que se quedaron huerfanos por ese evento, quizás puedan retomar esa experiencia con Condres OS. Recordemos que Apricity ofrecía varios sabores con Cinnamon y GNOME para aquellos que prefieren un entorno similar a Mac, ya sea porque sean ex usuarios del sistema de Apple o porque simplemente les agrade más ese diseño..

Condres OS, también está basada en Arch Linux, como Apricity, y cuenta con ICE y Wine como hemos dicho. La primera para una mejor integración conla nube y la segunda para poder ejecutar software nativo de Microsoft Windows en Linux. No obstante, cuenta con un repertorio de paquetes preinstalados para que no necesites nada o casi nada para comenzar a usarla una vez la hayas instalado. Y finalizo dejando claro que, a diferencia de Arch, Condres ha facilitado mucho la instalación y el uso, por lo que no está pensada solo para usuarios avanzados.