Con qué reemplazar CentOS. Alternativas para tener y no tener en cuenta.

Desde la semana pasada corrieron torrentes de tinta electrónica sobre la decisión de Red Hat de dejar de apoyar la edición tradicional de CentOS en favor de un modelo Rolling Release construido a partir de Fedora.



A decir verdad, creo que la indignación que despertó en la comunidad es injustificada. CentOS tenía dos usos básicos:

-Era la base de los planes de hosting más baratos. Ese tipo de planes están desapareciendo en favor de soluciones basadas en la oferta de gestores de contenidos de uso general como WordPress o de uso específico como OSCommerce preinstalados.

-Para desarrollo y testeo de aplicaciones que después se instalan en equipos que corren Red Hat. La empresa del sombrero rojo ofrece licencias gratuitas para desarrolladores que ofrecen acceso a la distribución y otras herramientas para la creación y gestión de aplicaciones. En el comunicado de Red Hat se informó que se ampliará el alcance de estas licencias.

De todas maneras analicemos que otras alternativas hay disponibles

Con qué reemplazar CentOS

Comienzo haciendo la aclaración. Esta no es una lista completa. Estoy tratando de no repetir nombres que hayan aparecido en otras listas, o, en todo caso de no repetir argumentos. Lo que si hay es una omisión deliberada. Oracle Linux. En lugar de ocuparse de los huérfanos de CentOS esta empresa debería ocuparse de los huérfanos de OpenSolaris.

Fedora

La rama 9 de CentOS y Red Hat Enterprise Linux se van a basar en Fedora 34 que estará disponible el año que viene. ¿Por qué no ir directamente a la fuente?

Por supuesto que las computadoras que se usan en organizaciones gubernamentales y comerciales requieren estabilidad y software probado. De ahí que CentOS y RHEL no estén al día con las versiones del software que contienen. Sin embargo, las pruebas a las que la comunidad Fedora somete la distribución antes de publicarla deberían ser suficiente para la mayoría de los casos.

Una característica de Fedora Server es la modularidad. Es decir que puedes tener varias versiones de un mismo software sin afectarse mutuamente ni por las actualizaciones del sistema operativo.

Supongamos por ejemplo que quieres probar como funciona WordPress con el recientemente lanzado PHP 8, pero no puedes darte el lujo de que tu web deje de estar en línea. Puedes tener las dos versiones de PHP funcionando en paralelo.

El servidor puede gestionarse y monitorearse con la interfaz gráfica de Cockpit que permite no solo ver y monitorear el rendimiento y estado del sistema, si no que además se puede despliegar y administrar servicios basados en contenedores.

El controlador de dominios de código abierto FreeIPA se ocupa de la gestión avanzada de identidades, DNS, servicios de certificación e integración con dominios de Windows™ en todo el entorno.

Ubuntu

En cierta forma, Ubuntu es CentOS Linux y Red Hat Enterprise Linux en una sola distro. Por supuesto, que usa un sistema de paquetería diferente y que significa un esfuerzo de migración más grande que el que puede significar esperar que salga RockyOS, el fork de CentOS, o usar una licencia de desarrollador de RHEL.

A lo que me refiero es que el uso de la distribución en si es gratuita, aunque se incluye un plan de soporte comercial mucho más económico que el de la empresa del sombrero rojo.

Ubuntu Server ofrece herramientas para el uso de contenedores, gestión de servicios en la nube y creación de máquinas virtuales. Cuenta con versiones de soporte extendido por 5 años que se publican cada dos.

El uso de paquetes Snap permite utilizar aplicaciones con seguridad y actualizarlas sin necesidad de modificar el resto del sistema.

Arch Linux

Arch Linux no está en la lista de nadie. De hecho no tiene una distribución para servidores propiamente dicha si no que tienes que configurarlo en la instalación. Pero, tengo amigos que corren todas sus aplicaciones en la nube con esta distribución y están encantados. Arch Linux es una distribución Rollig Release, es decir que se actualiza permanentemente. Cuenta con una completa documentación y una amplia gama de repositorios con la más completa colección de aplicaciones.