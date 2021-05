Hace unos dos meses, hablando sobre que he vuelto a «jugar» con la música, escribí un artículo sobre Hydrogen, una caja de ritmos sobre la que no mentía al decir que me parecía interesante. Tampoco mentía cuando decía que «Apple está por encima del resto cuando hablamos de software para la música«, y en el caso de Linux la diferencia aún es mayor. Sé que puedo recibir críticas de los más fanáticos al escribir este artículo, pero, sintiéndolo mucho, los usuarios de Linux no tenemos nada comparable a GarageBand.

Esta entrada no va sobre hablar bien de Apple, aunque también lo haré, sino para todos aquellos compañeros de Linux, incluso de blogs, que aseguran que Audacity o Ardour son comparables a ese GarageBand que yo sí he usado durante más de 10 años. Pues, sencillamente, va a ser que no. A continuación voy a mencionar el software que más comparan con el DAW de Apple, a decir por qué no son lo mismo y a intentar zanjar de una vez por todas esto que, como músico aficionado, nunca he entendido.

Podemos hacerlo todo sin salir de GarageBand. Con las «alternativas», no

Vamos a empezar hablando de Audacity. Es gratis, tiene muchos efectos e incluso se puede editar MIDI, pero ¿y sus loops? ¿y sus efectos para guitarra? ¿Vamos a comparar el editor MIDI con el de Apple? No sé si reír o llorar, en parte por cómo suena uno y como suena el otro y en parte por lo sencillo que es en uno y lo complicado que es el otro. No, Audacity no es GarageBand.

Seguimos con software como Ardour y Reaper. En teoría, ninguno de los dos es gratis, aunque en Linux no me he encontrado con ninguna limitación. GarageBand es gratis desde hace 7-8 años al comprar un Mac/iPhone/iPad. Ambos nos permiten grabar y editar y tienen mejor pinta que Audacity, pero las mismas carencias. Nos pueden servir para proyectos sencillos, pero no si necesitamos añadir y editar pistas MIDI con los mejores sonidos.

Alguno estará pensando «LMMS. Ese sí, ¿no?». Tampoco. LMMS es una buena opción para el que quiere mezclar, pero, para empezar, hay que buscarse la vida para encontrar los samples, loops y demás. Por otra parte, ¿habéis encontrado el botón para grabar? Yo tampoco. Así que, aunque tiene muy buen diseño, si no sirve para grabar y editar ondas, que aunque esto último puede hacerlo, no es nada preciso, no es comparable con GarageBand.

Por supuesto, el software que se centra en el MIDI tampoco es comparable a GarageBand, y aquí podemos mencionar Rosegarden. El software de Apple es mucho más.

La cuestión: gratuito, intuitivo y todo en uno

Más que yo no lo siente nadie. Mi iMac es de 2009 y no sé si volveré a tener otro sólo pensando en la música. Ahora uso casi siempre Linux, y ni puedo acercarme a lo que hace el GarageBand. De hecho, la versión del iPad/iPhone ya tiene algo importante que no tiene el software para Linux: la biblioteca de sonidos y un editor MIDI muy fácil de usar con el que podemos editar guitarras, bajos, teclados, pianos, sonidos de viento, de cuerda, etc, y el sonido es brutal. Mención especial para la batería, que yo tengo una caja de ritmos muy buena y no la necesito porque me resulta más fácil usar el editor del iPad.

Siguiendo con la batería, existen los «Drummers», lo que son baterías que tocarán según le indiquemos, todo improvisando. ¿Qué software para Linux tiene drummers? Y es que con un solo GarageBand tenemos (o para llegar a lo que nos ofrece, necesitamos):

Ardour o Reaper. Con estos secuenciadores puede resultar «sencillo» subir y bajar el volumen con una línea, e indicarles dónde tiene que sonar (aunque no estoy seguro de esto último).

Rosegarden o LMMS. Con estos programas editaríamos el MIDI, pero el sonido no tiene nada que ver con lo que ofrece Apple, que parece real.

Audacity. Si queremos mezclar y que suene bien lo grabado y el MIDI, a lo mejor necesitamos Audacity para mezclarlo todo, o exportar el MIDI a WAV y meterlo en Ardour/Reaper. Sí podemos necesitarlo para añadir algunos efectos a las ondas.

Hydrogen. Me gusta esta caja de ritmos, pero el sonido también deja mucho que desear. Lo bueno es que se pueden encontrar kits… si los buscas.

«Change my mind»

Pero bueno, que no soy un tío totalitario que cree que lo sabe todo sobre todo, ni mucho menos. Me puedo equivocar, y a lo mejor vosotros conocéis un software para Linux que sí se acerque o incluso supere al GarageBand. Así que termino este artículo esperando que me digáis que no tengo razón y por qué. Y si tengo suerte, que me digáis una buena alternativa, que, sinceramente, lo agradecería.

¿Cómo tiene que ser? Pues como he explicado:

Secuenciador que me permita grabar, subir y bajar el volumen, mover el lado en el que sonará, editar las ondas y añadirles efectos.

Lleno de efectos para el audio, si puede ser con efectos de guitarra (aunque es cierto que yo no lo necesito, pero puede venir bien para corregir un sonido mal elegido).

Buen editor MIDI que no me haga perder el tiempo, tan sencillo de editar como Hydrogen con la batería, pero también para otros instrumentos. Y con buen sonido.

como Hydrogen con la batería, pero también para otros instrumentos. Y con buen sonido. Loops y efectos para hacer canciones en un rato y que YouTube no me pida derechos de autor, o sencillamente para divertirme.

Que sea intuitivo, repito que no me gusta perder el tiempo.

Con lo anterior creo que me conformaría. Sin olvidar que la curva de aprendizaje no sea grande, ¿conocéis algo así?