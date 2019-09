Ayer, Linus Torvalds lanzó Linux 5.3. La nueva versión del kernel ha llegado con muchas novedades, algunas de ellas, como es habitual, en forma de soporte para nuevo hardware, pero para el padre de Linux eso ya es pasado. Ahora mismo ya está centrado en Linux 5.4, la próxima entrega que ya ha abierto la ventana de solicitudes de lo que incluirá la versión del núcleo de Linux que llegará a mediados de noviembre.

No es ningún secreto que Linux no es la plataforma preferida para los desarrolladores de juegos, pero tampoco lo es que cada vez añaden más títulos para nosotros, en parte gracias a plataformas como Steam. En ocasiones, los juegos no funcionan en Linux y esto mejorará, en parte, en Linux 5.4 gracias a un parche que llegará de la mano de CodeWeavers que ayudará a que algunos juegos de Windows y 64bit se ejecuten mejor en Wine y otro tipo de software como Crossover o Proton. Los principales beneficiados seremos los usuarios de equipos Intel y AMD.

Linux 5.4 será un poco más para jugones

El cambio introducido (vía Phoronix) en el parche de CodeWeavers añadirá soporte para emulación para las instrucciones SGDT, SIDT y SMSW (Store Global Descriptor Table Register, Store Interrupt Descriptor Table y Store Machine Status World respectivamente). La funcionalidad UMIP (User-Mode Instruction Prevention) en los procesadores más modernos evita que estas instrucciones se ejecuten en modo de usuario. El problema es que esas instrucciones suelen ser usadas por programas de Windows y pueden presentar problemas al ejecutarse en entornos como el de Wine.

El código del núcleo UMIP ya ha ofrecido una emulación de instrucciones para procesos de 32 bits, mientras que con Linux 5.4, los SGDT, SIDT y SMSW están cubiertos para procesos de 64 bits. Esto a su vez ayuda a algunos juegos de Windows de 64 bits que se basan en estas instrucciones. Sin este soporte de emulación, esos juegos se estaban bloqueando en las CPU recientes al tropezar con las instrucciones afectadas.



Entre los juegos que se ven afectados por este problema y podrían funcionar en Linux 5.4 tenemos:

Metro Exodus.

Shadow of the Tomb Raider.

Wolfestein: Youngblood.

Soulcalibur VI.

Gran Theft Auto.

Devil May Cry 5.

Team Sonic Racing.

Por lo tanto y aunque Linux nunca será Windows (gracias al cielo), Linux 5.4 será un poco más para jugones.