El pasado martes 9 de julio, Mozilla lanzó una nueva versión de su navegador web. En la lista de novedades de Firefox 128 hubo un punto del que no se habló mucho, probablemente porque no entendimos qué significaba. Pero ya ha pasado más de una semana de ese lanzamiento y ya hemos averiguado algo más. En parte, o en su totalidad, por un hilo en el foro de Manjaro, en el que nada más y nada menos se proponen cambiar el navegador por defecto en su distribución.

El punto en cuestión reza «Firefox es ahora compatible con la API experimental Privacy Preserving Attribution API, que ofrece una alternativa al seguimiento de usuarios para la atribución de anuncios. Este experimento sólo está habilitado a través de prueba de origen y puede desactivarse en la nueva sección Preferencias de publicidad en sitios web de la configuración de privacidad y seguridad«. Dicho de otro modo, un seguimiento personalizado para vender publicidad.

Firefox 128 coquetea con la publicidad personalizada

Por un fallo, espero que temporal de WordPress, no puedo subir capturas de pantalla, pero si abrimos los ajustes de Firefox 128 y nos desplazamos al apartado «Privacidad & Seguridad», veremos que debajo de la recopilación sobre el funcionamiento del navegador ahora aparece Preferencias de publicidad en sitios web, lo que permite que los sitios web realicen mediciones de anuncios con respeto a la privacidad. Según Mozilla, esto ayuda a los sitios a entender el rendimiento de sus anuncios sin recopilar datos sobre los usuarios

En este enlace aportan más información, pero a mí me recuerda un poco a lo que ofrece Chrome desde hace algunas versiones: analizan nuestras preferencias de navegación para que las empresas puedan ofrecernos publicidad personalizada. Las diferencias que veo es que en esto de Mozilla no se menciona directamente la publicidad personalizada, y aún menos tienen acceso a nuestro historial de navegación. Pero sí se fijan en lo que hacemos.

Mozilla compró una empresa de publicidad

A mediados de junio de 2024, Mozilla compró una empresa de publicidad. Toda la web se paga con publicidad, y sin ella yo no cobraría ni un euro al publicar estos artículos. El problema es cuando se nos espía y no se ofrecen alternativas. De momento, mi webmaster no pide que se acepten las cookies o que os suscribáis, y espero que estas palabras no envejezcan mal. Esto demostraría que sí hay maneras y maneras de hacer las cosas, e invadir la privacidad no parece ser una de ellas.

Mozilla es una empresa que siempre ha mirado mucho por nuestra privacidad, pero ha tenido tiempos mejores en lo económico. Por lo tanto la pregunta es: ¿podemos seguir fiándonos? Esa misma pregunta es la que se han hecho en Manjaro, hasta el punto de preguntar a la comunidad si se pasan a Vivaldi o se mantienen en Firefox.

Como dato, Vivaldi es el navegador por defeco en Manjaro Cinnamon.

¿Adiós Firefox?

A mí me gustaría calmar un poco los ánimos. Es cierto que mi navegador por defecto ya es Vivaldi, pero sigo usando Firefox como opción y para ver las cosas desde otro punto de vista – ejemplo, diseño web -. Aunque la opción puede llamar la atención y se han publicado decenas de artículos apocalípticos sobre ello, tiene fácil solución.

Ahora mismo, se puede desactivar desmarcando la casilla Preferencias de publicidad en sitios web que está donde hemos indicado más arriba. A diferencia de lo que vemos en Chrome, es sólo una caja de verificación. No hay que bucear un poco más entre los ajustes y desactivar más cosas. Además, se trata de Mozilla, quien siempre ha mirado por nuestra privacidad. Ahora bien, volvemos a preguntarnos: ¿es hora de cambiar?

La función está en fase experimental, y el ruido que ha generado podría hacer que dieran marcha atrás. Pero también podría llegar a estable y tener siempre esa medición si no la desactivamos manualmente.

Y si hay que cambiar de navegador, también hay más opciones. Vivaldi tiene una buena filosofía, pero su bloqueador no bloquea la publicidad de sus socios por defecto. Comparado con esto de recoger información, peccata minuta. Otra opción fiable sería Brave, el navegador que yo recomiendo si se desea usar Chrome sin lo de Chrome.